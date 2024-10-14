Выборы в литовский Сейм: по итогам первого тура лидирует оппозиция

Оппозиционная Социал-демократическая партия лидирует по итогам первого тура парламентских выборов в Литве, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии страны после обработки большинства бюллетеней.

Социал-демократы набрали более 19% голосов избирателей. Второе место сначала занимала партия "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, но в процессе подсчета уступила его правящей партии консерваторов "Союз отечества — Христианские демократы Литвы" во главе с действующим премьер-министром Ингридой Шимоните.

В парламент также прошли Союз демократов "Во имя Литвы", Движение либералов и Союз крестьян и зеленых, пишет Delfi. Остальные политические силы не преодолели пятипроцентный барьер.

Явка составила 52,06%. В выборах принимало участие 14 партий и одна коалиция.

На вероятную смену правительства в Литве указывали предвыборные соцопросы. Социологи предсказывали, что за оппозицию были готовы проголосовать 15-18% избирателей.

Как писала корреспондент Би-би-си Оксана Антоненко, это будет первая реальная смена власти в балтийском регионе с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В первом туре распределялось 70 мест в литовском Сейме, голосование еще по 71 мандату пройдет 27 октября. В нем примут участие партии, занявшие первые два места.

Лидер социал-демократов Вилия Блинкевичюте в интервью телекомпании LRT сказала, что уже видит возможных партнеров по коалиции, упомянув партию "Во имя Литвы", а также Союз крестьян и зеленых.

Отвечая на вопрос о возможности коалиции с консерваторами, она сказала: "Думаю, в этом не будет необходимости".

Блинкевичюте также заявила, что внешняя политика Литвы не изменится, а помощь Украине останется приоритетом для властей.

"Я думаю, что наши избиратели, наши люди сказали, что они хотят некоторых изменений", — сказала она.