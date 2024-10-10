Ураган "Милтон" добрался до Флориды: сообщается о первых жертвах (видео)

Ураган "Милтон" обрушился на сушу западного побережья накануне во Флориде. СМИ сообщают о первых жертвах, многие жители остались без питьевой воды и электричества.

По данным сайта телеканала Foxnews, ураган "Милтон" достиг побережья Флориды, уже известно о первых жертвах. Так, шериф округа Сент-Люси Кит Пирсон заявил, что на Флориду накануне обрушились сразу 17 торнадо. Он также сообщил "о многочисленных жертвах".

"Мы можем подтвердить, что на округ Сент-Люси, Флорида, обрушилось 17 торнадо. Многочисленные жертвы, сотни домов разрушены, спасательные операции продолжаются", - сказал он в своем выступлении на телеканале.

Также сообщается, что из-за урагана город Сент-Питерсберг остался без питьевой воды. Воду вернут только после ремонтных работ. В свою очередь ремонтные работы смогут начать только после того, как бригадам будет безопасно выйти на улицу. Жителей предупредили о необходимости кипятить воду.

По информации CNN, по всей Флориде резко возросло количество отключений электроэнергии, поскольку ураган Милтон движется вглубь страны. Сообщается, что за три часа количество жителей, оставшихся без света, увеличилось в 2 раза и сейчас превысило 2 млн потребителей.

В местности Сиеста-Ки, где шторм обрушился на сушу, некоторые округа сообщают о более чем 70% потребителей электроэнергии без электричества, в том числе в округах Сарасота, Манати и Пинеллас. Округ Харди в центральной Флориде почти полностью находится в темноте, отключения затронули 97% потребителей.

"Ожидается, что количество отключений будет только расти, поскольку тропические штормовые ветры Милтона простираются примерно на 255 миль от его центра, прокладывая разрушительный путь через центральную Флориду", - сообщает сайт.

В Национальном центре по наблюдению за ураганами США в последней обновленной информации в соцсети X сообщили, что на данный момент чрезвычайная ситуация сохраняется на западе и в центре Флориды, а разрушительные ветры продолжают двигаться вглубь страны.

По данным Русской службы Би-би-си, ураган "Милтон" может стать сильнейшим за последние 100 лет в США. Сообщалось, что исключительная мощь урагана заключается в том, что он может спровоцировать несколько торнадо. Ему заранее была присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона. Такая категория присваивается, когда порывы ветра достигают не менее 252 км./час.

Ранее мы писали, что из-за приближения урагана призыв к эвакуации получили более 5 миллионов человек. Жители Флориды прислушались к чиновникам и начали эвакуироваться с понедельника - дорожный трафик достиг 150% от обычного объема.

Напомним, Русская служба Би-би-си писала, что президент США отложил поездки в Германию и Андолу из-за приближения урагана "Милтон", который может стать одним из самых разрушительных в регионе за последнее столетие.

Ранее в США бушевал ураган "Хелен". Тогда без электричества из-за урагана остались более миллиона человек, уровень штормового нагона побил 100-летний рекорд, жителей Флориды. Отказавшихся эвакуироваться призвали написать свое имя на теле перманентным маркером для последующего опознания.