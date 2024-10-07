Президентские выборы в Тунисе: действующего президента, вероятно, переизберут, его главный оппонент — в тюрьме

В Тунисе проходят президентские выборы. Официальные результаты будут объявлены в течение трех дней после выборов, однако, как ожидается, победу на них одержит действующий президент Каис Саид, которого сторонники считают спасителем, а критики — автократом.

Более десяти политиков выдвинули свои кандидатуры на выборах президента Туниса, однако избирательная комиссия утвердила только двоих.

Один из оппонентов действующего президента Каиса Саида, Аячи Заммель, всего за пять дней до голосования был приговорен к 12 годам тюрьмы за фальсификацию документов.

Именно в Тунисе в конце 2010 года началась «арабская весна» — серия восстаний против автократических правителей в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В 2011 году в ходе массовых протестов в Тунисе был свергнут президент Зин аль-Абидин Бен Али, находившийся у власти более двух десятилетий, и ему пришлось бежать в Саудовскую Аравию.

Тунисскую революцию 2011 года часто называют единственным успехом «арабской весны» в регионе, но экономической или политической стабильности в стране добиться пока так и не удалось.

Каис Саид был избран президентом Туниса в 2019 году, а два года спустя распустил парламент, уволил премьер-министра и сосредоточил власть в своих руках. «Мы приняли эти решения… до тех пор, пока в Тунисе не восстановится общественный мир и пока мы не спасем государство», — объяснял тогда свои действия президент.

Сара Йеркес, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, специализирующаяся на Ближнем Востоке, сказала Би-би-си, что Саид «довел политическую и правовую ситуацию до такой степени, что конкурентов у него нет — он единственный жизнеспособный кандидат».

В ходе предвыборной кампании не было ни митингов, ни публичных дебатов, и почти все агитационные плакаты на улицах призывали голосовать за Саида.

Крупнейшая оппозиционная партия страны «Эннахда» заявила, что ее ведущих членов арестовывают в невиданных ранее количествах.

По данным Human Rights Watch, власти отстранили от участия в выборах еще восемь потенциальных кандидатов, возбудив против них уголовные дела и заключив в тюрьму.

В последние недели люди не раз выходили на улицы столицы Туниса, чтобы выразить протест против президента Саида и потребовать проведения свободных и честных выборов.

Саид — известный ученый-правовед. Победив на выборах 2019 года и набрав более 70% голосов, он пообещал «новый Тунис».

По словам Йеркес, он представлял более широкие слои населения страны, а не элиту, и обещал бороться с коррупцией и поставить на ноги экономику Туниса.

Саид пользовался огромной поддержкой, особенно среди молодежи.

После революции 2011 года Саид вошел в экспертный комитет по подготовке проекта новой конституции, которая была принята в 2014 году.

Именно эта деятельность во многом помогла ему победить на президентских выборах 2019 года, в которых он участвовал как независимый кандидат.

Но в 2021 году он распустил парламент и взял исполнительную власть в свои руки. Саид заявил тогда, что сам займется повесткой правительства с помощью нового главы кабмина. Однако политические силы Туниса расценили действия президента как госпереворот и первый шаг к диктатуре.

Свои действия Саид оправдывал тем, что ему нужны новые полномочия, чтобы разорвать порочный круг экономического упадка в стране.

В том же году в интервью New York Times он процитировал бывшего президента Франции Шарля де Голля, сказав: «С чего вы взяли, что в 67 лет я начну карьеру диктатора?».

За время правления Саида Тунис опустился с 53-го на 82-е место в индексе демократии, составляемом Economist Intelligence Unit.

Тунис продолжает страдать от нехватки рабочих мест. По данным Всемирного банка, уровень безработицы в стране составляет 16%, и это вынуждает многих молодых людей эмигрировать.

Страна также стала ключевым перевалочным пунктом для мигрантов, стремящихся попасть в Европу. По данным ООН, по меньшей мере 12 тысяч мигрантов, добравшихся до берегов Италии в прошлом году, прибыли из Туниса.

Опасаясь дальнейшего притока мигрантов, Европейский союз заключил соглашение с Тунисом, выделив стране 118 млн долларов на укрепление границ.

Еще одним последствием консолидации власти в руках президента стала растущая политическая апатия населения: в прошлом году на выборах в парламент в голосовании приняли участие лишь 11% населения.