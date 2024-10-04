Евросоюз начал крупнейшую торговую войну с Китаем из-за электромобилей. Как ответит Пекин?

Евросоюз решился начать масштабную экономическую войну с Китаем после многих месяцев раздумий, взаимных угроз и переговоров с ключевым торговым партнером. ЕС обложил пошлинами дешевые и современные китайские электромобили, которые стремительно завоевывают сердца потребителей и угрожают разорить отстающий европейский автопром.

Против пошлин выступал не только Китай, раздумывающий в ответ запретить хамон, коньяк и еще что-нибудь европейское, но и автозаводы главной автомобильной державы Европы — Германии. Однако Еврокомиссия все же вынесла вопрос на голосование 27 стран-членов ЕС, и в пятницу они одобрили начало торговой войны.

Запад в целом пытается сдержать нашествие китайских электромобилей, несмотря на то, что поставил цель электрифицировать транспорт для сокращения спроса на бензин ради борьбы с выбросами парниковых газов — главной причины глобального потепления.

США и Европа обвиняют Китай в том, что он субсидирует свой автопром и помогает ему демпинговать. Китай не согласен и утверждает, что Запад просто проигрывает в честной конкуренции с трудолюбивыми китайскими рабочими и инженерами.

Ставки в новой торговой войне между тремя крупнейшими экономиками планеты как никогда высоки. На Китай и Евросоюз приходится по 17% мировой экономики, общий объем которой в этом году достигнет 110 трлн долларов. На США — более 25%.

США фактически закрыли свой рынок от Китая еще в мае 2024 года решением президента Джо Байдена ввести 100% пошлины на импорт всей продукции китайского автопрома. А недавно Белый дом объявил, что собирается в будущем запретить еще и все установленное в машинах программное обеспечение и коммуникационное оборудование, разработанное в Китае или России.

Такой запрет фактически закроет китайским автомобилям путь на американский рынок, даже если они собраны в Европе, Мексике или на других дружественных Америке территориях.

Европа действует аккуратнее. Ни о каком тотальном запрете речи изначально не шло. ЕС начал расследование подозрений в недобросовестной конкуренции еще в 2023 году, а через год, летом 2024-го объявил, что собирается повысить пошлины на китайские электромобили примерно до 30% с действующих 10%.

Пошлины в итоге оказались чуть меньше — их уменьшили после консультаций и переговоров с китайскими автоконцернами, а также с европейцами и американцами, собирающими машины в Китае, вроде Tesla и BMW.

Немцы не хотят войны

Главный конкурент китайского автопрома — немецкие автопроизводители Mercedes, BMW и Volkswagen — были резко против торговой войны с Китаем. Они зарабатывают на китайском рынке более 25% всей своей прибыли от продажи машин в мире и боятся ответных санкций.

Они говорят, что им нужна не защита от конкурентов, а помощь в борьбе с ними, поскольку немецкие машины по-прежнему лучшие в мире, просто им нужно больше времени и денег на перестройку. А пошлины лишат их прибыли.

«Пошлины наносят ущерб немецким компаниям, работающим на мировом рынке, и могут спровоцировать торговый спор, от которого не выиграет никто, — заявил гендиректор BMW Оливер Ципсе на этой неделе. — Поэтому немецкое правительство должно занять четкую позицию».

Его поддержал главный противник торговой войны, глава Mercedes-Benz Ола Каллениус. Он предложил канцлеру Олафу Шольцу проголосовать «против», а не воздерживаться, как в июле, когда вопрос о пошлинах рассматривался предварительно. Шольц так и сделал.

Четкое «нет» дает немцам надежду избежать ответных запретов, если получится убедить китайцев, что Германия тут ни при чем, а торговая война — исключительно инициатива Еврокомиссии.

Немецкая экономика — крупнейшая в Европе — и без того стагнирует, что сказывается не только на уровне жизни населения и промышленности, но и на политике — правящая коалиция проигрывает одни местные выборы за другими и уже не надеется удержать власть на федеральных выборах в сентябре 2025 года.

Канцлер Германии Шольц предлагает продолжить переговоры с китайцами даже после введения пошлин.

Французы и итальянцы — за пошлины

Две другие крупнейшие экономики и автомобильные державы ЕС — Франция и Италия — всецело поддержали ограничения на китайские электромобили.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе навестил Шольца в Берлине. Его спросили про машины, и он ответил, что поддерживает пошлины, потому что ЕС «должен защищать равные правила игры во всех секторах промышленности»

Италия всецело поддержала ограничения, а вот Испания сначала выступила за, но потом премьер-министр Педро Санчес съездил в Китай, и с тех пор говорит, что ЕС должен пересмотреть позицию.

Санчес надеется, что китайский автогигант Chery наладит выпуск электромобилей на закрытом заводе Nissan в Барселоне и вернет рабочие места.

Китайцы же не спешат инвестировать, поскольку не уверены, что новый торговый режим ЕС сделает исключение для узловой сборки, на которую они нацелились.

Некоторые страны согласны терпеть убытки в противостоянии с Китаем.

«Я не хочу торговой войны, но Европа не может не реагировать, когда другие нарушают правила игры, — сказала премьер Дании Метте Фредериксен в интервью Bloomberg в конце сентября. — А кто первый начал? Мне кажется, не Европа, а Китай. И мы просто обязаны отреагировать».

Пока что львиная доля китайского импорта электромобилей в Европу приходится на машины западных производителей, собранные в Китае, прежде всего Tesla и BMW. Однако, по прогнозам Еврокомиссии, доля чисто китайских моделей, вроде Atto 3 производства BYD или Volvo производства Geely, уже в следующем году удвоится до 15%.

Как ответит Китай

Китай решительно отвергает обвинения ЕС в недобросовестной конкуренции, но пока не сформулировал ответную позицию. С одной стороны, он начал расследования против европейских товаров, потенциально ведущие к ограничениям в торговле, и упоминал коньяк, свинину и мощные автомобили класса «люкс».

С другой стороны, Пекин сулит европейским странам инвестиции в производство машин и батарей, чем уже привлек на свою сторону Венгрию и, как уже упоминалось, Испанию.

А китайским производителям пошлины не преграда.

Они стремительно теряют деньги на родине, где рынок перенасыщен, а мощностей в избытке. Победу в конкуренции им гарантирует только успех в мире, где самый богатый и ёмкий рынок — Европа. Поэтому они готовы терпеть убытки в борьбе за долю этого рынка.

А речь об убытках и не идет. Даже увеличение пошлин на 17-20% не утащит доходы в минус, поскольку цены китайских машин в Европе среднем примерно на 20% ниже, чем у европейских конкурентов. Дополнительные 5-10% к розничной цене никак не подорвут их привлекательность для потребителя и доходность для производителей.

Так, крупнейший китайский автопроизводитель BYD продает кроссовер Atto 3 на домашнем рынке за 20 тыс. долларов, а в Германии — уже за 40 тыс.

В марте компания представила седан Seagull EV (Honor Edition), за который дома просит всего 10 тыс. долларов. Скоро он появится и на европейском рынке дешевле 20 тыс. евро.

Алексей Калмыков

Би-би-си