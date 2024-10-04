Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Евросоюз начал крупнейшую торговую войну с Китаем из-за электромобилей. Как ответит Пекин?

Опубликовано:

Электромобиль подключен к зарядке
Электромобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Евросоюз решился начать масштабную экономическую войну с Китаем после многих месяцев раздумий, взаимных угроз и переговоров с ключевым торговым партнером. ЕС обложил пошлинами дешевые и современные китайские электромобили, которые стремительно завоевывают сердца потребителей и угрожают разорить отстающий европейский автопром.

Против пошлин выступал не только Китай, раздумывающий в ответ запретить хамон, коньяк и еще что-нибудь европейское, но и автозаводы главной автомобильной державы Европы — Германии. Однако Еврокомиссия все же вынесла вопрос на голосование 27 стран-членов ЕС, и в пятницу они одобрили начало торговой войны.

Запад в целом пытается сдержать нашествие китайских электромобилей, несмотря на то, что поставил цель электрифицировать транспорт для сокращения спроса на бензин ради борьбы с выбросами парниковых газов — главной причины глобального потепления.

США и Европа обвиняют Китай в том, что он субсидирует свой автопром и помогает ему демпинговать. Китай не согласен и утверждает, что Запад просто проигрывает в честной конкуренции с трудолюбивыми китайскими рабочими и инженерами.

Ставки в новой торговой войне между тремя крупнейшими экономиками планеты как никогда высоки. На Китай и Евросоюз приходится по 17% мировой экономики, общий объем которой в этом году достигнет 110 трлн долларов. На США — более 25%.

США фактически закрыли свой рынок от Китая еще в мае 2024 года решением президента Джо Байдена ввести 100% пошлины на импорт всей продукции китайского автопрома. А недавно Белый дом объявил, что собирается в будущем запретить еще и все установленное в машинах программное обеспечение и коммуникационное оборудование, разработанное в Китае или России.

Такой запрет фактически закроет китайским автомобилям путь на американский рынок, даже если они собраны в Европе, Мексике или на других дружественных Америке территориях.

Европа действует аккуратнее. Ни о каком тотальном запрете речи изначально не шло. ЕС начал расследование подозрений в недобросовестной конкуренции еще в 2023 году, а через год, летом 2024-го объявил, что собирается повысить пошлины на китайские электромобили примерно до 30% с действующих 10%.

Пошлины в итоге оказались чуть меньше — их уменьшили после консультаций и переговоров с китайскими автоконцернами, а также с европейцами и американцами, собирающими машины в Китае, вроде Tesla и BMW.

Немцы не хотят войны

Главный конкурент китайского автопрома — немецкие автопроизводители Mercedes, BMW и Volkswagen — были резко против торговой войны с Китаем. Они зарабатывают на китайском рынке более 25% всей своей прибыли от продажи машин в мире и боятся ответных санкций.

Они говорят, что им нужна не защита от конкурентов, а помощь в борьбе с ними, поскольку немецкие машины по-прежнему лучшие в мире, просто им нужно больше времени и денег на перестройку. А пошлины лишат их прибыли.

«Пошлины наносят ущерб немецким компаниям, работающим на мировом рынке, и могут спровоцировать торговый спор, от которого не выиграет никто, — заявил гендиректор BMW Оливер Ципсе на этой неделе. — Поэтому немецкое правительство должно занять четкую позицию».

Его поддержал главный противник торговой войны, глава Mercedes-Benz Ола Каллениус. Он предложил канцлеру Олафу Шольцу проголосовать «против», а не воздерживаться, как в июле, когда вопрос о пошлинах рассматривался предварительно. Шольц так и сделал.

Четкое «нет» дает немцам надежду избежать ответных запретов, если получится убедить китайцев, что Германия тут ни при чем, а торговая война — исключительно инициатива Еврокомиссии.

Немецкая экономика — крупнейшая в Европе — и без того стагнирует, что сказывается не только на уровне жизни населения и промышленности, но и на политике — правящая коалиция проигрывает одни местные выборы за другими и уже не надеется удержать власть на федеральных выборах в сентябре 2025 года.

Канцлер Германии Шольц предлагает продолжить переговоры с китайцами даже после введения пошлин.

Французы и итальянцы — за пошлины

Две другие крупнейшие экономики и автомобильные державы ЕС — Франция и Италия — всецело поддержали ограничения на китайские электромобили.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе навестил Шольца в Берлине. Его спросили про машины, и он ответил, что поддерживает пошлины, потому что ЕС «должен защищать равные правила игры во всех секторах промышленности»

Италия всецело поддержала ограничения, а вот Испания сначала выступила за, но потом премьер-министр Педро Санчес съездил в Китай, и с тех пор говорит, что ЕС должен пересмотреть позицию.

Санчес надеется, что китайский автогигант Chery наладит выпуск электромобилей на закрытом заводе Nissan в Барселоне и вернет рабочие места.

Китайцы же не спешат инвестировать, поскольку не уверены, что новый торговый режим ЕС сделает исключение для узловой сборки, на которую они нацелились.

Некоторые страны согласны терпеть убытки в противостоянии с Китаем.

«Я не хочу торговой войны, но Европа не может не реагировать, когда другие нарушают правила игры, — сказала премьер Дании Метте Фредериксен в интервью Bloomberg в конце сентября. — А кто первый начал? Мне кажется, не Европа, а Китай. И мы просто обязаны отреагировать».

Пока что львиная доля китайского импорта электромобилей в Европу приходится на машины западных производителей, собранные в Китае, прежде всего Tesla и BMW. Однако, по прогнозам Еврокомиссии, доля чисто китайских моделей, вроде Atto 3 производства BYD или Volvo производства Geely, уже в следующем году удвоится до 15%.

Как ответит Китай

Китай решительно отвергает обвинения ЕС в недобросовестной конкуренции, но пока не сформулировал ответную позицию. С одной стороны, он начал расследования против европейских товаров, потенциально ведущие к ограничениям в торговле, и упоминал коньяк, свинину и мощные автомобили класса «люкс».

С другой стороны, Пекин сулит европейским странам инвестиции в производство машин и батарей, чем уже привлек на свою сторону Венгрию и, как уже упоминалось, Испанию.

А китайским производителям пошлины не преграда.

Они стремительно теряют деньги на родине, где рынок перенасыщен, а мощностей в избытке. Победу в конкуренции им гарантирует только успех в мире, где самый богатый и ёмкий рынок — Европа. Поэтому они готовы терпеть убытки в борьбе за долю этого рынка.

А речь об убытках и не идет. Даже увеличение пошлин на 17-20% не утащит доходы в минус, поскольку цены китайских машин в Европе среднем примерно на 20% ниже, чем у европейских конкурентов. Дополнительные 5-10% к розничной цене никак не подорвут их привлекательность для потребителя и доходность для производителей.

Так, крупнейший китайский автопроизводитель BYD продает кроссовер Atto 3 на домашнем рынке за 20 тыс. долларов, а в Германии — уже за 40 тыс.

В марте компания представила седан Seagull EV (Honor Edition), за который дома просит всего 10 тыс. долларов. Скоро он появится и на европейском рынке дешевле 20 тыс. евро.

Алексей Калмыков

Би-би-си

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2170131-evrosoyuz-nachal-krupneyshuyu-torgovuyu-voynu-s-kitaem-iz-za-elektromobiley-kak-otvetit-pekin/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Сериальные убийцы: дело братьев Менендес 35-летней давности рассмотрят заново из-за сериала Netflix Двойной удар по динозаврам. Ученые считают, что погубивший животных астероид был не один Израиль нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. До этого Нетаньяху заявил в ООН, что побеждает в войне

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie