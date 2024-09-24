Королевская семья обходится Британии в полмиллиарда фунтов в год — организация антимонархистов

Содержание королевской семьи на самом деле обходится британским налогоплательщикам в 510 млн фунтов (680 млн долларов) в год, а не в те 86 миллионов, что официально выделяют из бюджета — так считает британская антимонархическая организация Republic.

В своем новом докладе общественная организация Republic ("республика") суммировала не только расходы на содержание короля и принцев с принцессами, но и потери, которые, по ее мнению, несет казна Британии из-за того, что большое количество земли и недвижимости принадлежит не государству, а королю.

Напрямую из бюджета в виде т. н. "гранта суверена" сейчас выделяется 86 млн фунтов в год (около 115 млн долларов).

По закону от 2011 года эта сумма рассчитывается ежегодно с учетом доходов Владений короны (Crown Estate), которые монарх в обмен на ежегодный грант отдает государству. То есть, по форме и сути это возврат королевскому дому определенного процента доходов с Владений короны.

Владения короны включают многочисленные объекты недвижимости в Лондоне и других городах, а также обширные земельные владения. Общая стоимость этой собственности — около 16 млрд фунтов; все это сдается в аренду и в 2023 году принесло 443 млн фунтов дохода.

Грант суверена покрывает только прямые расходы на содержание и деятельность королевской семьи и ее дворцов и организацию визитов и церемоний — и не покрывает, например, расходы на охрану. Между тем их Republic оценивает в 150 млн фунтов.

Кроме того, антимонархисты считают, что королевские резиденции и собственность герцогств Ланкастерского и Корнуолльского могли бы эксплуатироваться на коммерческой основе и приносить в бюджет суммарно почти 200 млн фунтов.

Эти два "герцогства" — на самом деле не герцогства в традиционном понимании, а учреждения, управляющие владениями короны, доход с которых идет на содержание короля и принца Уэльского.

"Как можно говорить об урезании зимних компенсаций за отопление, когда мы транжирим полмиллиарда фунтов на королевскую семью?» — заявил глава организации Republic Грэм Смит.же положение антимонархисты считают "скандальной растратой народных денег".

"Как можно говорить об урезании зимних компенсаций за отопление, когда мы транжирим полмиллиарда фунтов на королевскую семью?" — заявил глава организации Republic Грэм Смит.

Букингемский дворец ответил отказом на просьбу Би-би-си прокомментировать этот доклад.

В июле были обнародованы официальные расчеты, согласно которым в следующие два года Грант суверена вырастет с 86,3 млн фунтов до 132 млн фунтов. Это связано с ростом доходов от ветряных электростанций на шельфе.

Больше половины береговой линии Британии тоже принадлежит короне.

Хранитель Личного кошелька сэр Майкл Стивенс, который заведует финансами королевского двора, в этом году отмечал, что Грант суверена в последние три года не увеличивался — и это несмотря на большую инфляцию и дополнительные расходы в связи со сменой монарха.

Королевская семья, как отмечают сторонники монархии, приносит не одни лишь расходы, но и доходы — в форме дополнительного числа туристов, например. Но эти доходы крайне трудно подсчитать.

Что касается общественного мнения, то антимонархисты из Republic, судя по результатам опросов, не могут похвастаться поддержкой большинства сограждан.

Августовский опрос компании YouGov показал, что 55% респондентов полагают, что монархия оправдывает расходы на нее. Противоположного мнения придерживаются 30%.

В целом положительно к институту монархии относятся 59% участников того же опроса, отрицательно — 32%. Лично к королю, Карлу III, хорошо относятся 63%, плохо — 29%.

Правда, это — средние показатели, а в разных возрастных категориях картина сложнее и, вероятно, несколько тревожнее для монархистов: британская молодежь намного хуже относится к монархии, чем старшие поколения.