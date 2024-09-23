Могилу Александра Маслякова разгромили в Москве (видео)

В Москве мужчина разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище и вырвал крест. Вандала задержали, ему грозит арест или штраф.

О произошедшем сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, неизвестный мужчина вырвал крест с могилы Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. После этого охранники вывели мужчину с территории кладбища.

В главном управлении МВД РФ в Москве изданию РИА Новости сообщили о задержании жителя Москвы 2004 года рождения. Полиция пытается установить мотивы преступления.

В ведомстве подчеркнули, что мужчину увезли в отделение в неадекватном состоянии.

Ему грозят штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до года, либо арест до трех месяцев, следует из статьи 244 УК России.

Между тем семья ведущего уже подала заявлению в полицию. В официальном Telegram-канале КВН прокомментировали инцидент.

"Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища", — говорится в сообщении.

Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни.