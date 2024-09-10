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Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали

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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн. Фото: David Dee Delgado-Pool / Getty Images

Голливудского продюсера, осужденного за изнасилование и домогательства, доставили в больницу и экстренно прооперировали из-за проблем с сердцем, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание со ссылкой на иностранное СМИ сообщает, что Харви Вайнштейн, содержащийся в нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд, был экстренно госпитализирован после жалоб на боли в груди.

"Мистера Вайнштейна вчера вечером срочно доставили в больницу Бельвью из-за ряда проблем со здоровьем", — приводится заявление представителей продюсера Крейга Ротфельда и Джуды Энгельмайера.

Он пожаловался на боли в груди, ему сделали операцию на сердце, сообщается в публикации.

По словам Ротфельда и Энгельмайера, у 72-летнего Вайнштейна "множество серьезных проблем со здоровьем, что требует постоянного лечения".

На этой неделе в Нью-Йорке запланировано очередное судебное заседание, касающееся новых обвинений в сексуальных преступлениях против продюсера. Тот отрицает свою вину.

Недавно Вайнштейн предстал перед судом в инвалидной коляске и попросил оставить его в тюрьме Райкерс-Айленд, где он проходит лечение, отмечается в публикации.

В июле иностранный телеканал сообщал, что Вайнштейна госпитализировали из-за "множества проблем со здоровьем", включая диабет, высокое давление, стеноз позвоночного канала, жидкость в сердце и легких. У него также были выявлены COVID-19 и двусторонняя пневмония, пишут авторы статьи.

Напомним, в апреле Русская служба Би-би-си писала, что Харви Вайнштейна будут судить снова: суд Нью-Йорка отменил приговор за изнасилования, вынесенный против голливудского магната в 2020 году, и назначил по этому делу новый суд.

В решении сказано, что суд над Вайнштейном не был справедливым, поскольку прокуроры привлекали в качестве свидетелей людей, показания которых не имели отношения к этому процессу.

Добавим, что 72-летний Вайнштейн остается в тюрьме, поскольку продолжает действовать другой приговор, вынесенный в Калифорнии: там он был осужден на 16 лет лишения свободы по делу об изнасиловании русской модели и актрисы в 2013 году.

По тому делу жюри присяжных совещалось девять дней и решило признать Вайнштейна виновным в сексуальных преступлениях против одной из четырех женщин, обвинения которых в адрес Вайнштейна рассматривались в суде. По поводу обвинений от остальных женщин присяжные не смогли прийти к единому решению.

Харви Вайнштейн - один из основателей кинокомпании Miramax и один из самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда в прошлом. Славу Харви Вайнштейну принесла работа над фильмами "Криминальное чтиво", "Английский пациент", "Влюбленный Шекспир" и многими другими.

Бывшего магната киноиндустрии обвиняют в сексуальных преступлениях против более чем 80 женщин, среди которых есть известные голливудские актрисы. Они утверждают, что подвергались домогательствам и сексуальному насилию со стороны Вайнштейна на протяжении многих лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2159475-harvi-vaynshteyna-ekstrenno-gospitalizirovali/

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