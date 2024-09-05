Перестрелка у музея истории нацизма в Мюнхене: полиция смертельно ранила стрелявшего

В четверг в центре Мюнхена у Документационного центра истории национал-социализма произошла стрельба, сообщила немецкая полиция. Подозреваемый, открывший стрельбу, был ранен полицейскими. Позже полиция подтвердила его смерть.

Полиция Мюнхена сообщила, что инцидент произошел незадолго до 10 часов утра. "В районе Каролиненплац полицейские открыли огонь по подозрительному человеку, и тот был ранен", — говорится в сообщении.

В настоящее время нет никаких данных о других подозреваемых или инцидентах в городе, заявила полиция на сайте X.

Центр, в котором хранятся документы по истории нацистской диктатуры, расположен в мюнхенском районе Максфорштадт рядом с генеральным консульством Израиля.

Генеральный консул Израиля на юге Германии Талия Ладор выступила с заявлением, в котором говорится, что она очень благодарна полиции Мюнхена за их действия и сотрудничество и что сегодняшнее событие показывает опасность роста антисемитизма.

Ранее полиция сообщила, что в связи с инцидентом проводится крупная операция. Район вокруг улицы Брайеннер и Каролиненплац в самом центре города был перекрыт. Людей попросили избегать этого района, а тех, кто находится в жилых или офисных зданиях, призвали оставаться внутри. Над местом происшествия кружил полицейский вертолет.

По информации немецких СМИ, подозреваемый подошел к Центру нацистской документации с наплечным оружием, и полицейские, постоянно охраняющие здание, открыли по нему огонь.

Местные журналисты обратили внимание на то, что инцидент произошел в годовщину убийств на Олимпиаде 1972 года, когда палестинские террористы убили 11 израильских спортсменов в Мюнхене.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в Мюнхене произошел "серьезный инцидент" и что защита израильских объектов имеет наивысший приоритет, сообщает Reuters.

"Очень печально, что инцидент произошел перед Центром истории национал-социализма и генеральным консульством Израиля", — сказала она.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что инцидент явно имеет отношение к музею истории нацизма, израильскому консульству, а также к находящемуся по соседству Amerikahaus, где проводятся выставки и программы, посвященные отношениям с США.