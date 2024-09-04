Хлеба и зрелищ. Зачем Мадуро украл Рождество у венесуэльцев?

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил поднять настроение жителям страны, недовольным результатами прошедших в июле выборов, и объявил, что в этом году нация будет справлять Рождество в октябре.

Мадуро идет уже на третий шестилетний президентский срок. Оппозиция и международное сообщество считают, что результаты президентских выборов были подтасованы.

"В знак уважения и благодарности к вам я собираюсь принять закон о переносе Рождества на первое октября", — заявил Мадуро в понедельник в телевизионном обращении.

Мадуро, с тех пор как перенял бразды правления у Уго Чавеса в 2013 году, уже не в первый раз меняет дату празднования Рождества в своей преимущественно католической и весьма набожной стране.

В 2020 году Рождество в Венесуэле "наступило" 15 октября, а в 2021 году – 4 октября, когда в стране резко обострился экономический кризис.

Во время праздников власти, как правило, увеличивают гуманитарную и продовольственную помощь самым неимущим слоям населения, чтобы задобрить их и заручиться их поддержкой.

Заявлений католической церкви в отношении действий Мадуро пока нет.

На этот раз "раннее" Рождество явно призвано погасить недовольство избирателей и отвлечь их внимание от мысли о том, что, как утверждает оппозиция, президент украл у них выборы.

Такого же мнения придерживаются Соединенные Штаты, большинство стран Европы и ряд латиноамериканских стран.

Даже лояльные режиму Мадуро Мексика, Колумбия и Бразилия отказались признавать официальные результаты выборов в Венесуэле, пока им не предоставят подробные отчеты о голосовании.

Избирательная комиссия утверждает, что не может предъявить документальные свидетельства победы Мадуро, поскольку хакеры якобы подменили данные, хотя у наблюдателей не имеется никаких свидетельств хакерского вмешательства.

Прокуратура Венесуэлы тем временем выдала ордер на арест оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса Уррутии, который утверждает, что он законно победил на выборах. Сам он в настоящее время вынужден скрываться от преследования властей.

"Никто в этой стране не может ставить себя выше закона и ее институтов, как попытался сделать этот трус Эдмундо Гонсалес Уррутия", — заявил Мадуро.

Ранее Эдмундо Гонсалес призывал Николаса Мадуро одуматься и обсудить с оппозицией мирный переход власти.

Николас Мадуро. Фото: Jesus Vargas/Getty Images

"Мистер Мадуро, уважайте решение венесуэльцев. Вы и ваше правительство должны уйти. Я готов к диалогу, — заявил Гонсалес в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — Каждый день, что вы препятствуете демократической смене власти, отражается на венесуэльцах, страдающих от того, что их страна находится в кризисе и несвободе. Ваши попытки цепляться за власть усугубляют положение нашего народа. Наше время пришло".

Многотысячные акции протеста продолжаются в Венесуэле с момента объявления результатов выборов.

По данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибло по меньшей мере 25 мирных участников протестов и двое военных, еще около 200 человек получили ранения.

Сами власти Венесуэлы заявляют, что после выборов были задержаны более 2400 человек — их обвиняют в намерении раскачать ситуацию в стране. Некоторым предъявлены обвинения в терроризме.

Многие участники акций утверждают, что если сейчас не скинуть власть Мадуро, диктатура в стране станет еще жестче.