Ультраправые празднуют "историческую" победу на местных выборах в Германии — впервые со времен правления нацистов

По предварительным результатам подсчета голосов, победу на выборах в ландтаг (парламент) восточной земли Тюрингия одержала ультраправая партия "Альтернатива для Германии".

Как передает DW (в России это СМИ включено в реестр "иноагентов"), АдГ набирает 32,8% голосов, опережая консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), получивший поддержку 23,6% избирателей.

Это первая победа ультраправых на местных выборах в Германии со времен правления нацистов.

Глава регионального отделения АдГ в Тюрингии Бьерн Хекке — весьма противоречивая фигура в Германии. Ранее его оштрафовали за использование запрещенного нацистского лозунга, однако сам он утверждает, что не знал о его происхождении.

Впрочем, результаты АдГ в Тюрингии не означают, что партия сможет возглавить местную администрацию. Другие политические силы, в том числе ХДС, уже заявили, что не будут сотрудничать с ультраправыми, а это означает, что правительство они создать не способны.

Для появления правящей коалиции в Тюрингии консерваторам понадобится поддержка левых сил.

Предварительные результаты выборов в Тюрингии дают АдГ 32 места в 88-местном парламенте земли Тюрингия, а ХДС — 23 места. Из трех партий, составляющих национальное правительство, в ландтаге представлена только одна. АдГ получает более трети мест, что дает ей блокирующее меньшинство при принятии решений, требующих большинства в две трети голосов, включая изменения в конституции земли или назначение судей.

"Горькие" результаты для Шольца

В Саксонии социал-демократическая партия канцлера Шольца (СДПГ) получит всего шесть мест, а "зеленые" и либеральная СвДП — ни одного.

Канцлер Олаф Шольц назвал результаты "горькими" и призвал другие ведущие партии сформировать правительства земель без ультраправых. "АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и портит репутацию нашей страны", — сказал он в заявлении для Reuters.

Согласно опросу, проведенному общественной телекомпанией ZDF, 36% молодых людей в возрасте до 30 лет в Тюрингии проголосовали за АдГ, что намного больше, чем за любую другую партию.

Заместитель лидера АдГ Беатрикс фон Шторх рассказала в интервью Би-би-си, что политические оппоненты уже много лет критикуют политику ее партии в области предоставления убежища как экстремистскую. "За два дня до выборов они начали делать то, о чем мы всегда говорили", — сказала она, имея в виду ряд правительственных мер, направленных на ужесточение законов о предоставлении убежища.

Выборы прошли через неделю после нападения с ножом в городе Золинген на западе страны, совершенного, предположительно, просителем убежища из Сирии. Тогда погибли три человека.

Убийство потрясло жителей Германии и вызвало в обществе ожесточенные споры по поводу иммиграции.

"Альтернатива для Германии" выступает за прекращение поставок оружия Украине, как и партия BSW, занявшая третье место в Тюрингии и Саксонии.

"Политики много обещали, особенно в отношении миграции и иностранцев", — сказал сторонник АдГ Михаэль корреспонденту Би-би-си в столице Тюрингии Эрфурте.

"Но ничего не произошло. Ничего. От этих партий исходили только обещания", — добавил он.

Однако Шарлотта Кноблох, пережившая Холокост и ранее возглавлявшая Центральный совет евреев в Германии, напоминает, что АдГ победила ровно через 85 лет после начала Второй мировой войны.

В результате этих выборов, по мнению Кноблох, Германия рискует стать "менее стабильной, более холодной и более бедной, не такой безопасной страной, в которой меньше хочется жить".

Изначально созданная в 2013 году в пику Евросоюзу, но позже превратившаяся в ультраправую партию по борьбе с иммиграцией, в последние месяцы АдГ вновь переживает всплеск популярности.

Представители партии активно пользуются недовольством жителей страны в отношении трехстороннего коалиционного правительства в Берлине, которое не может толком согласовать ни один вопрос, включая и утверждение бюджета на 2025 год.

На июньских выборах в Европарламент АдГ набрала рекордные 15,9% голосов, достигнув особых успехов на востоке страны, где она стала крупнейшей политической силой.

Через три недели выборы пройдут в еще одной восточной земле, Бранденбурге. Здесь АдГ тоже лидирует в опросах, однако социал-демократы и консерваторы отстают всего на несколько пунктов.

Что ждет правящую коалицию?

До всеобщих выборов в крупнейшей экономике Европы остался всего год, и аналитики предполагают, что результаты воскресного голосования усилят давление на Шольца — от него потребуют более жестких мер в отношении иммиграции. Не утихают и дебаты о поддержке Украины, и, судя по предвыборной кампании в восточных землях, эти вопросы занимают электорат в первую очередь.

Пошатнувшийся авторитет немецкого правительства может также осложнить европейскую политику, и без того пытающуюся оправиться от шока, полученного в ходе выборов во Франции летом этого года.

Аналитики считают, что по результатам выборов разногласия внутри идеологически неоднородной коалиции Шольца усилятся. Результаты выборов отражают растущую фрагментацию политического ландшафта и подъем внесистемных партий по всей Европе на фоне кризисов, с которыми сталкиваются правительства европейских стран — от войны в Украине до инфляции и роста стоимости жизни.

Партнеры по коалиционному правительству в Германии и раньше не питали друг к другу особо теплых чувств: в конце прошлого года возникли разногласия по поводу бюджета на 2024 и 2025 год. Изначально коалиция называлась "коалицией прогресса", но один из лидеров "зеленых" Омид Нурипур недавно назвал ее "переходным правительством", подчеркнув фундаментальные идеологические различия, в частности, с СвДП.

Как заявил в воскресенье заместитель лидера СвДП Вольфганг Кубицки, результаты выборов показали, что коалиция "потеряла свою легитимность" и вредит его партии, и это неминуемо повлечет последствия, отмечает Reuters.

Однако, как считает политолог из Университета Дюссельдорфа Штефан Маршалл, коалиция Шольца вряд ли распадется полностью, поскольку это не в интересах входящих в ее состав трех партий — их результаты в опросах сейчас ниже, чем в 2021 году. Партии на краях политического спектра — АдГ и ультралевая BSW, — постепенно отъедают электорат у партий политического мейнстрима, и тем приходится ужесточать свои позиции по миграции и, возможно, по поддержке Украины.

"Вопрос станет еще более сложным, а Германия, скорее всего, будет парализована, а значит, другим странам — Польше, Франции и Италии, — придется задавать темп европейской политике", — заявил в интервью Reuters Александр Кларксон из Королевского колледжа Лондона.