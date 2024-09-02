Таиланд может открыть центр азартных игр для привлечения туристов

Таиланд разрабатывает новый план по привлечению туристов через развитие казино и ожидает активного роста в этом направлении в ближайшие десять лет, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Стратегия создания центра азартных игр уже доказала свою эффективность в китайском Макао, который стал крупнейшим в мире центром азартных игр, опередив американский Лас-Вегас. Сингапур также успешно применил эту политику, открыв два казино, которые работают последние 14 лет.

Отраслевые обозреватели считают, что если законопроект в Таиланде будет принят, страна к концу десятилетия может стать главным конкурентом Макао и Сингапура.

"Власти Таиланда заметили, как строительство казино повысило туристическую привлекательность Сингапура и Макао. Если Таиланд успешно реализует свой план, это может сделать его более привлекательным направлением", — отметил Бен Ли, управляющий партнер IGamiX Management and Consulting.

Туризм является важной частью экономики Таиланда, но в последние годы поток туристов значительно снизился, и отрасль все еще восстанавливается после пандемии COVID-19.

Вторая по величине экономика Юго-Восточной Азии приняла около 28 млн иностранных туристов в 2023 году, что значительно меньше показателя в 40 млн в 2019 году.