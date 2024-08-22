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Ученого-миротворца арестовали в Азербайджане за измену родине. Он переписывался с армянами

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Бахруз Самедов
Бахруз Самедов. Фото: facebook.com/bahruz.samad

Известного азербайджанского ученого, сторонника мира с Арменией, арестовали по обвинению в государственной измене. Он — один из десятков критиков власти, которых уже несколько месяцев отправляют в тюрьмы. Эксперты говорят, что сейчас в стране идут репрессии, невиданные за весь период правления Ильхама Алиева.

Бахруз Самедов — политический исследователь и докторант Карлова университета в Праге — один из немногих известных публичных критиков азербайджанской власти, кто находился в Азербайджане и на свободе. Так было до вчерашнего вечера.

Друзья не смогли выйти с Бахрузом на связь вечером, а утром узнали от его родственников, что в квартире его бабушки, где он жил, прошел обыск, и его арестовали.

Власти пока никак не комментировали и не подтверждали арест ученого. Один из его друзей рассказал грузинскому изданию OC-Media, что Бахруз ожидал ареста и часто шутил, что его посадят за измену.

Как сообщила агентству «Туран» его бабушка Зибейда, после ареста и обыска ей позвонила женщина по имени Вафа и сказала, что она — его адвокат и что Самедова обвинили в госизмене, когда нашли у него переписку с армянами, по заказу которых он якобы писал статьи с критикой властей Азербайджана.

«Бахруз был и остается важным голосом в дебатах и комментариях СМИ в деле о мире, и я надеюсь его отпустят как можно скорее», — написал в соцсети Х Лоуренс Броерс, британский исследователь Карабахского конфликта, хорошо знающий Самедова.

Сам молодой ученый известен своими пацифистскими взглядами, а также как сторонник скорейшего мирного соглашения с Арменией, с которой Азербайджан находится в состоянии войны уже более 30 лет.

Правозащитники замечают, что в последние месяцы в Азербайджане происходят самые масштабные репрессии за время нахождения у власти Ильхама Алиева.

По их данным, в стране сегодня более 300 политзаключенных, чего не было еще ни разу за 20-летний период его правления.

В тюрьмах оказались десятки журналистов, которых начали арестовывать в конце прошлого года по обвинению в финансовых преступлениях.

Им несколько раз продлевали сроки арестов, и потому в среде критиков режима теплилась надежда, что, возможно, идут некие закулисные переговоры с Западом и их могут выпустить на свободу в преддверии саммита ООН по изменению климата (СОР29).

Но в этом месяце многим журналистам даже ужесточили обвинение и им грозит до 12 лет лишения свободы.

За решетку отправляют также политических активистов, правозащитников и ученых. В апреле под домашний арест из-за состояния здоровья отпустили из тюрьмы Губада Ибадоглу, видного экономиста и научного сотрудника Лондонской школы экономики.

Но спустя месяц арестовали другого ученого Фазиля Гасымова, а в июне этнографа Игбала Абилова, который занимался исследованиями прав этнических меньшинств в Азербайджане. Последнего, так же как и Бахруза, обвинили в госизмене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2152279-uchenogo-mirotvorca-arestovali-v-azerbaydzhane-za-izmenu-rodine-on-perepisyvalsya-s-armyanami/

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