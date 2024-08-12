Пропавшие и пленные. В приграничных районах Курской области не выходят на связь тысячи жителей и солдат-срочников

Жители Курской области потеряли связь со своими родственниками и друзьями, которые жили в населенных пунктах на границе. Большинство пропавших — пожилые люди. Семьи солдат-срочников, которые служили на границе, тоже теперь не могут найти своих родных. Власти региона говорят, что связи нет с двумя тысячами человек в 28 населенных пунктах — это без учета солдат срочной службы, которые были на границе с Украиной во время украинского наступления. Пропавших разыскивают родственники и волонтеры, но информации предельно мало.

От 11 месяцев до 101 года

В курском поисковом отряде "ЛизаАлерт" рассказали, что за последние дни получили 222 заявки о розыске пропавших. В основном, из Суджанского района Курской области, который первым подвергся нападению с украинской стороны.

Самому младшему из пропавших 11 месяцев, а самому старшему 101 год, говорят в "ЛизеАлерт".

Местных жителей, о которых ничего не известно и которые не выходят на связь, больше. В "ЛизеАлерт" говорят, что одна заявка может поступить сразу на трех-четырех человек. Иногда волонтеры пытаются найти целые семьи, о которых пока нет никакой информации.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным сказал, что в 28 населенных пунктах проживают около 2 тыс. человек, "о судьбе которых мы не знаем".

Параллельно с местными жителями родители из разных российских регионов начали искать своих детей — солдат-срочников, которые служили в приграничных районах области. Российское Минобороны не называло точное число пропавших, но, судя по сообщениям о розыске в соцсетях, речь идет о десятках военных. Количество попавших в украинский плен не сообщала ни одна из воюющих сторон.

Сказал, что стреляют из танков

3 августа 22-летний срочник Данила Колесников позвонил близким с места службы на границе России и Украины в Курской области и сообщил: он и его сослуживцы находятся под украинским огнем. Своей девушке Анастасии Ч. он сказал, что по ним "стреляют из танков", рассказывает она Би-би-си. После этого связь с ним оборвалась. В те же дни украинская армия во время стремительного и неожиданного наступления прорвала границу как раз в том районе, где находился юноша.

Данила, житель Ровеньского района Белгородской области, ушел служить после колледжа, в осенний призыв 2023 года. "Откосить" от армии не пытался: и он, и его близкие были уверены, что на войну его не отправят — российские власти обещали не использовать срочников в боевых действиях.

На самом деле, как много раз рассказывала Би-би-си, с самого начала вторжения в Украину российские призывники становились жертвами этой войны или попадали в плен.

Службу молодой человек начал в городе Почеп Брянской области. Близкие ездили к нему на присягу. "Он говорил тогда, что на границу с Украиной никого не будут отправлять: они срочники, у них никакой подготовки нет, они будут служить в части", — пересказывает Анастасия.

Уже через три месяца в "учебке" Данилу и его сослуживцев отправили к границе, в Суджу Курской области. Его близкие восприняли этот перевод спокойно: ситуация в том районе была лучше, чем в той же Белгородской области. "Но когда он мне сказал, что их начали атаковать, опасения уже появились, конечно", — говорит Анастасия.

О судьбе своего молодого человека девушка узнала к вечеру 6 августа — в первый день украинского наступления. В украинских телеграм-каналах появились видео допроса двух взятых в плен российских срочников — одним из них был как раз Данила. Ролики сняты в лесополосе, у срочников связаны за спиной руки. Колесников, в разорванной футболке, говорит оператору, что все последние дни он и его сослуживцы просили командование увести их из-под обстрелов. Те, по его словам, отказались.

Правозащитники настаивают, что такие видео с обеих сторон нарушают требование Женевских конвенций об уважении достоинства захваченных комбатантов.

Увидев запись, родственники Данилы бросились звонить в Министерство обороны. "С нами никто не связывался — мы все сами, — говорит Анастасия. — В Минобороны мне сказали, что пока в Курске идут боевые действия, статус военнопленного никому не будет присвоен".

Вскоре в телеграм-каналах появилось еще одно видео допроса Данилы — на нем у срочника глаза залеплены зеленым скотчем. "Судя по видео, с ним вроде бы обращаются тяжело. По голосу слышно, что он хочет быстрее домой. Ему оставалось до дембеля 65 дней, когда его взяли в плен", — рассказывает Анастасия Би-би-си. Она уверена: единственный способ вернуть ее молодого человека — это провести обмен военнопленными.

Пока же семья Данилы объединяется с другими родственниками, которые после начала украинского наступления потеряли связь с близкими. Судя по новым роликам с допросами срочников и сообщениям в соцсетях, счет пропавших в Курской области военных идет на сотни.

Ирина из Сыктывкара потеряла связь с племянником Павлом — тоже солдатом-срочником. "Он в декабре 2023 года пошел служить, сначала был в Брянске, потом перевели в Суджанский район, они срочники, стояли в первом ряду прямо на границе — это капец", — рассказала Шевелева Би-би-си.

Последний раз военнослужащий выходил на связь 5 августа в 17:50, после чего исчез. По словам тети военнослужащего, его родственники обращались уже и в военкомат, и к командованию части, в которой он служил, но всюду им посоветовали ждать и сообщили, что пока ни в каких списках — ни погибших, ни раненых, ни пропавших без вести — срочника нет.

Пропавшее село

На странице курского поискового отряда "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте" сейчас десятки объявлений о пропавших мирных жителях. Еще в одной локальной группе такие объявления появляются чаще, чем раз в час. Почти во всех случаях дата потери связи 7–9 августа — это первые дни украинского наступления. И в большинстве случаев речь идет о людях старше 70 лет.

Пропавшие жили в самой Судже или небольших населенных пунктах в районе, и связи с ними сейчас нет.

Одна из местных жительниц опубликовала пост, в котором разыскивает около 50 человек, живших в селе Малая Локня. Среди пропавших, с которым утрачена связь, — ее родители.

8 августа Би-би-си писала о местных жителях, заставших первые дни украинской атаки. ", — рассказывала жительница Суджи по имени Марина. На следующий день ее семья на автомобиле покинула райцентр, но у многих одиноких и пожилых людей таких шансов не было.

Выехавшие рассказывают, что центр Суджи "превращен в труху".

Курские власти предлагают варианты эвакуации. 12 августа утром глава соседнего с Суджанским Беловского района Николай Волобуев обращался с просьбой ко всем жителям самостоятельно покинуть дома, называя ситуацию в районе "очень тяжелой".

Врио губернатора области Смирнов написал в своем телеграм-канале: "Автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района".

Но одиноким и пожилым людям без своего транспорта еще нужно как-то самим покинуть свои дома и добраться до этих автобусов.

Елизавета Фохт, Илья Барабанов*, Андрей Козенко

При участии Анастасии Платоновой