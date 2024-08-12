Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Пропавшие и пленные. В приграничных районах Курской области не выходят на связь тысячи жителей и солдат-срочников

Опубликовано:

Жители Курской области
Жители Курской области. Фото: Anadolu/Getty Images

Жители Курской области потеряли связь со своими родственниками и друзьями, которые жили в населенных пунктах на границе. Большинство пропавших — пожилые люди. Семьи солдат-срочников, которые служили на границе, тоже теперь не могут найти своих родных. Власти региона говорят, что связи нет с двумя тысячами человек в 28 населенных пунктах — это без учета солдат срочной службы, которые были на границе с Украиной во время украинского наступления. Пропавших разыскивают родственники и волонтеры, но информации предельно мало.

От 11 месяцев до 101 года

В курском поисковом отряде "ЛизаАлерт" рассказали, что за последние дни получили 222 заявки о розыске пропавших. В основном, из Суджанского района Курской области, который первым подвергся нападению с украинской стороны.

Самому младшему из пропавших 11 месяцев, а самому старшему 101 год, говорят в "ЛизеАлерт".

Местных жителей, о которых ничего не известно и которые не выходят на связь, больше. В "ЛизеАлерт" говорят, что одна заявка может поступить сразу на трех-четырех человек. Иногда волонтеры пытаются найти целые семьи, о которых пока нет никакой информации.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным сказал, что в 28 населенных пунктах проживают около 2 тыс. человек, "о судьбе которых мы не знаем".

Параллельно с местными жителями родители из разных российских регионов начали искать своих детей — солдат-срочников, которые служили в приграничных районах области. Российское Минобороны не называло точное число пропавших, но, судя по сообщениям о розыске в соцсетях, речь идет о десятках военных. Количество попавших в украинский плен не сообщала ни одна из воюющих сторон.

Сказал, что стреляют из танков

3 августа 22-летний срочник Данила Колесников позвонил близким с места службы на границе России и Украины в Курской области и сообщил: он и его сослуживцы находятся под украинским огнем. Своей девушке Анастасии Ч. он сказал, что по ним "стреляют из танков", рассказывает она Би-би-си. После этого связь с ним оборвалась. В те же дни украинская армия во время стремительного и неожиданного наступления прорвала границу как раз в том районе, где находился юноша.

Данила, житель Ровеньского района Белгородской области, ушел служить после колледжа, в осенний призыв 2023 года. "Откосить" от армии не пытался: и он, и его близкие были уверены, что на войну его не отправят — российские власти обещали не использовать срочников в боевых действиях.

На самом деле, как много раз рассказывала Би-би-си, с самого начала вторжения в Украину российские призывники становились жертвами этой войны или попадали в плен.

Службу молодой человек начал в городе Почеп Брянской области. Близкие ездили к нему на присягу. "Он говорил тогда, что на границу с Украиной никого не будут отправлять: они срочники, у них никакой подготовки нет, они будут служить в части", — пересказывает Анастасия.

Уже через три месяца в "учебке" Данилу и его сослуживцев отправили к границе, в Суджу Курской области. Его близкие восприняли этот перевод спокойно: ситуация в том районе была лучше, чем в той же Белгородской области. "Но когда он мне сказал, что их начали атаковать, опасения уже появились, конечно", — говорит Анастасия.

О судьбе своего молодого человека девушка узнала к вечеру 6 августа — в первый день украинского наступления. В украинских телеграм-каналах появились видео допроса двух взятых в плен российских срочников — одним из них был как раз Данила. Ролики сняты в лесополосе, у срочников связаны за спиной руки. Колесников, в разорванной футболке, говорит оператору, что все последние дни он и его сослуживцы просили командование увести их из-под обстрелов. Те, по его словам, отказались.

Правозащитники настаивают, что такие видео с обеих сторон нарушают требование Женевских конвенций об уважении достоинства захваченных комбатантов.

Увидев запись, родственники Данилы бросились звонить в Министерство обороны. "С нами никто не связывался — мы все сами, — говорит Анастасия. — В Минобороны мне сказали, что пока в Курске идут боевые действия, статус военнопленного никому не будет присвоен".

Вскоре в телеграм-каналах появилось еще одно видео допроса Данилы — на нем у срочника глаза залеплены зеленым скотчем. "Судя по видео, с ним вроде бы обращаются тяжело. По голосу слышно, что он хочет быстрее домой. Ему оставалось до дембеля 65 дней, когда его взяли в плен", — рассказывает Анастасия Би-би-си. Она уверена: единственный способ вернуть ее молодого человека — это провести обмен военнопленными.

Пока же семья Данилы объединяется с другими родственниками, которые после начала украинского наступления потеряли связь с близкими. Судя по новым роликам с допросами срочников и сообщениям в соцсетях, счет пропавших в Курской области военных идет на сотни.

Ирина из Сыктывкара потеряла связь с племянником Павлом — тоже солдатом-срочником. "Он в декабре 2023 года пошел служить, сначала был в Брянске, потом перевели в Суджанский район, они срочники, стояли в первом ряду прямо на границе — это капец", — рассказала Шевелева Би-би-си.

Последний раз военнослужащий выходил на связь 5 августа в 17:50, после чего исчез. По словам тети военнослужащего, его родственники обращались уже и в военкомат, и к командованию части, в которой он служил, но всюду им посоветовали ждать и сообщили, что пока ни в каких списках — ни погибших, ни раненых, ни пропавших без вести — срочника нет.

Пропавшее село

На странице курского поискового отряда "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте" сейчас десятки объявлений о пропавших мирных жителях. Еще в одной локальной группе такие объявления появляются чаще, чем раз в час. Почти во всех случаях дата потери связи 7–9 августа — это первые дни украинского наступления. И в большинстве случаев речь идет о людях старше 70 лет.

Пропавшие жили в самой Судже или небольших населенных пунктах в районе, и связи с ними сейчас нет.

Одна из местных жительниц опубликовала пост, в котором разыскивает около 50 человек, живших в селе Малая Локня. Среди пропавших, с которым утрачена связь, — ее родители.

8 августа Би-би-си писала о местных жителях, заставших первые дни украинской атаки. ", — рассказывала жительница Суджи по имени Марина. На следующий день ее семья на автомобиле покинула райцентр, но у многих одиноких и пожилых людей таких шансов не было.

Выехавшие рассказывают, что центр Суджи "превращен в труху".

Курские власти предлагают варианты эвакуации. 12 августа утром глава соседнего с Суджанским Беловского района Николай Волобуев обращался с просьбой ко всем жителям самостоятельно покинуть дома, называя ситуацию в районе "очень тяжелой".

Врио губернатора области Смирнов написал в своем телеграм-канале: "Автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района".

Но одиноким и пожилым людям без своего транспорта еще нужно как-то самим покинуть свои дома и добраться до этих автобусов.

Елизавета Фохт, Илья Барабанов*, Андрей Козенко

При участии Анастасии Платоновой

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2148051-propavshie-i-plennye-v-prigranichnyh-rayonah-kurskoy-oblasti-ne-vyhodyat-na-svyaz-tysyachi-zhiteley-i-soldat-srochnikov/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Олимпиада-2024 в Париже: таблица медалей Лидер сепаратистов Каталонии внезапно вернулся в Барселону, полиция пытается его поймать Беспорядки в Британии: первые приговоры участникам, в сети опубликован «расстрельный список», полиция готовится к новым погромам

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie