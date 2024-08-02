Российского сенатора задержали в здании Совета Федерации по подозрению в организации убийства

Совет Федерации дал согласие на снятие неприкосновенности с сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, сотрудники прокуратуры задержали его на выходе с заседания. В чем обвиняют сенатора и чем он известен?

О снятии неприкосновенности с Савельева сообщил в пятницу глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Мы включили этот вопрос в повестку дня и рассмотрели обращение генерального прокурора. Он с докладом выступил, сообщил достаточно достоверные факты, которые позволили нам принять решение о согласии снятия неприкосновенности с сенатора Савельева, дать согласие на проведение следственных действий и, в том числе на задержание Савельева Дмитрия Владимировича", — заявил Тимченко "Интерфаксу".

Как заявил агентству "РИА Новости" сенатор Андрей Клишас, прокуратура представила в Совфед копии материалов уголовного дела, и они стали достаточным основанием для лишения Савельева неприкосновенности.

Сам Савельев в ходе заседания назвал свое преследование необоснованным, а факты против него – "сфабрикованными", рассказал Тимченко РБК.

По данным источника ТАСС, сегодня следствие обратится с ходатайством об аресте Савельева в Басманный суд Москвы.

В чем обвиняют сенатора

Ранее госагентства со ссылкой на источники сообщили, что генпрокурор Игорь Краснов попросил сенаторов лишить Савельева неприкосновенности, чтобы установить его причастность к организации убийства.

Позднее информацию о том, что Савельева подозревают в попытке организовать убийство, подтвердили в Следственном комитете России (СКР). По версии следствия, в августе 2023 года сенатор, "руководствуясь личной неприязнью" к неназванному предпринимателю, поручил своему знакомому организовать его убийство.

Тот начал искать исполнителя, однако об этом стало известно правоохранительным органам. Они инсценировали убийство, а Савельев после получения информации об этом якобы передал своему соучастнику вознаграждение, утверждают следователи.

По данным газеты "Коммерсант", летом прошлого года у Савельева возник умысел убить своего делового партнера по фамилии Ионов, который якобы растратил деньги компании, которой они управляли.

По версии собеседников издания, Савельев за вознаграждение в 100 тысяч долларов организовал преступление через посредников, а те привлекли в качестве киллера бывшего сотрудника ФСИН. Однако тот, получив заказ, обратился в ФСБ и дальше действовал под контролем сотрудников спецслужбы.

Чем известен Савельев

55-летний Савельев — член партии "Единая Россия", в Совете Федерации заседает второй срок — с 2016 года (его полномочия должны были истечь в сентябре).

Полномочиями сенатора Савельева наделил возглавлявший тогда Тульскую область Алексей Дюмин — бывший охранник президента России Владимира Путина, а ныне секретарь Госсовета.

При этом родился Савельев в Нижнем Новгороде и в 2001 году участвовал в выборах губернатора Нижегородской области, на которых занял четвертое место.

До назначения сенатором Савельев больше 15 лет был депутатом Госдумы, а в 1990-х работал в структурах "Лукойла" и с подачи тогдашнего премьера Сергея Кириенко был президентом "Транснефти", писал "Коммерсант".

Савельев несколько раз попадал в рейтинг 100 богатейших чиновников России по версии Forbes. В 2020 году журнал оценил доход его семьи в 329 млн рублей, а в 2019-м — в 188,5 млн рублей. В своей декларации об имуществе и доходах за 2020 год Савельев указывал зарубежную недвижимость — жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров.