Правительство Эстонии во главе с премьер-министром ушло в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт телекомпании ERR.

Сообщается, что Кая Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису. Сообщается, что правительство и премьер-министр собрались на внеочередном заседании, на котором и подали в отставку.

Отмечается, что до назначения нового премьер-министра Каллас будет исполнять свои обязанности. Известно, что свою карьеру Каллас продолжит в Евросоюзе.

По информации Русской службы BBC, Кая Каллас станет главой дипломатии Европейского союза. Сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе утвердили кандидатуры руководителей блока на следующие пять лет.

Урсула фон дер Ляйен останется председателем Еврокомиссии, бывший премьер Португалии Антониу Кошта сменит Шарля Мишеля на посту главы Евросовета, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам вместо Жозепа Борреля.

По данным сайта, Кая Каллас - первая женщина, ставшая премьер-министром Эстонии. Сообщается, что она была всеобщей любимицей и дома, и во всей Европе за ее либеральные взгляды.

"Однако все изменилось, после того как в августе 2023 года эстонская пресса узнала о бизнес-связях ее мужа с Россией. Политик, которая горячо призывала к жестким антироссийским санкциям и называла любой бизнес с Россией в обход этих санкций аморальным, не смогла дать убедительных объяснений по поводу дел ее мужа.

Оппозиция и 66% избирателей (по опросам общественного мнения) начали требовать ее отставки. Каллас держала ответ перед специальными парламентскими комиссиями. Она сохранила свой пост, но доверие к ней среди эстонцев было серьезно подорвано", - сообщало издание.

Уже тогда Каллас сообщила, что уйдет с поста премьер-министра.

"Война в Европе, растущая нестабильность по соседству [c ЕС] и во всем мире - вот главные вызовы для европейской внешней политики. Я буду работать ради единства ЕС, буду защищать его интересы и ценности в изменившемся геополитическом контексте, и буду укреплять международное партнерство", - написала она на платформе Х.