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Вертолеты служб ЧС США не могут добраться в некоторые регионы из-за сильной жары

Опубликовано:

Вертолет
Вертолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Экстремальная жара лета 2024 года мешает полетам спасательных вертолетов в США, пилоты которых вынуждены отклонять сигналы бедствий, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Вертолеты являются предпочтительным средством для предоставления быстрой чрезвычайной помощи в регионах со сложным рельефом или слишком удаленных для быстрого доступа на автомобиле.

Однако антропогенное изменение климата усугубляет последствия экстремальной жары на большей части запада США, что приводит к рекордным температурам, которые делают полеты на вертолете небезопасными.

По мере того как воздух становится горячее, он также "истончается", что мешает лопастям вертолета использовать подъемную силу и влияет на их способность безопасно отрываться от земли и ориентироваться на малых высотах. Кроме того, экстремальная жара может привести к перегреву и прекращению работы критических бортовых систем, таких как радио и навигация.

Вертолеты экстренных служб в жарких регионах США вынуждены отказываться от вызовов 911 из-за высоких температур. Национальные парки Джошуа-Три и Долина Смерти предупреждают посетителей, что вертолеты могут не успеть спасти застрявших или попавших в беду туристов в жару.

Эксперты уточняют, что по мере изменений климата способ реагирования человечества на экстремальные ситуации также должен меняться, поскольку вертолеты, возможно, перестанут быть эффективным инструментом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2132973-vertolety-sluzhb-chs-ssha-ne-mogut-dobratsya-v-nekotorye-regiony-iz-za-silnoy-zhary/

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