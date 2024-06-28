"Паника уже началась": СМИ обсуждают провал Байдена на дебатах — и его возможную замену на выборах

Американские и мировые СМИ обсуждают провальное, по мнению многих экспертов и обычных зрителей, выступление президента США Джо Байдена на первых дебатах со своим будущим соперником на выборах Дональдом Трампом. От Байдена не ждали многого, но он не оправдал даже этих надежд, полагают эксперты.

Большинство обозревателей сходятся во мнении, что, хотя дебаты считаются коньком Байдена, действующий президент США, претендующий на второй срок, выглядел значительно слабее своего предшественника, а Трамп, напротив, выступал уверенно и напористо.

«Выступление Байдена на дебатах стало тревожным звоночком для высокопоставленных демократов, — констатирует CNN. — Настолько тревожным, что некоторые из них вслух заговорили о том, не стоит ли Демократической партии выставить на предстоящих президентских выборах другого кандидата».

«Выглядел [Байден] слегка потерянным, — признает политический обозреватель CNN Дэвид Аксельрод. — И хотя дальше по ходу разговора его выступление явно стало сильнее, к тому времени, я думаю, паника уже началась».

Вице-президент США Камала Харрис попыталась защитить Байдена от нападок, заявив, что тот «долго раскачивался», но к финалу дебатов набрал темп. По ее словам, в итоге полемики «стало совершенно ясно, что Джо Байден борется от имени американского народа».

«Можно спорить о стиле выступления, — подытожила Харрис, — но в конечном итоге исход предстоящих выборов и то, кто станет президентом Соединенных Штатов, должно зависеть не от формы, а от содержания. И [в этом смысле] контраст [с Трампом] очевиден».

«Что он сейчас сказал? Это же полное безумие»

Корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркер напоминает, что многие американцы уже достаточно давно открыто высказывают опасения по поводу возраста Байдена (в ноябре ему исполнился 81 год) и сомнения в том, насколько он соответствует занимаемой должности.

«От президента не ждали многого, но он не оправдал даже этих надежд, — констатирует Зуркер. — Он говорил плохо. Он говорил бессвязно. Он говорил невнятно».

«Примерно к середине дебатов, пытаясь объяснить явно хриплый голос Байдена, в его предвыборном штабе журналистам заявили, что тот простудился. Возможно, так оно и есть, но выглядело это все равно как оправдание».

Мнение обозревателя Би-би-си разделяет и издание Politico: «Он загнал себя в угол в афганском вопросе, зачем-то самостоятельно вспомнив о неудачном выводе оттуда войск своей же администрацией. Он неоднократно путал „миллиард“ с „миллионом“ и на протяжении всех полутора часов, пока шли дебаты, был вынужден играть в обороне».

«Когда же он замолкал, — продолжает Politico, — то словно застывал за трибуной, с полуоткрытым ртом и немигающим взглядом широко распахнутых глаз».

Издание рассказывает, что по ходу дебатов члены Демократической партии переписывались с редакцией и друг с другом, раз за разом задавая один и тот же вопрос: «Что он сейчас сказал? Это же полное безумие».

«[На дебатах] перед Джо Байденом стояла лишь одна задача — убедить американского избирателя в том, что почтенный возраст не помешает ему выполнять президентские функции», — заявила в эфире телеканала MSNBC бывший сенатор от штата Монтана и соратник Байдена по партии Клэр Маккаскилл.

«И с задачей этой он не справился», — считает она.

Экспресс-опрос, проведенный телекомпанией CNN, которая устраивала дебаты, показал, что 67% опрошенных считают, что Трамп выиграл дебаты, 33% назвали победителем Байдена.

«Не отворачиваться же от него из-за одного-единственного выступления»

Джо и Джилл Байдены после дебатов зашли в Waffle House в Атланте, и там президент ответил на несколько вопросов журналистов.

Отвечая на вопрос о призывах некоторых демократов выйти из гонки и о том, есть ли у него опасения по поводу итогов дебатов, Байден ответил отрицательно, пишет The Hill.

«Нет. Трудно спорить с лжецом. New York Times подсчитала, что он солгал 26 раз», — сказал президент США (при том что СМИ нашли несоответствующие действительности утверждения и в его выступлении).

Учитывая, что демократы уже думают о возможной замене Байдена на президентских выборах, СМИ рассуждают о том, кто мог быть заменить его в Демпартии.

Теоретически это возможно, ведь кандидат будет утвержден на партийном съезде, который состоится в августе.

Британская газета Guardian публикует список из шести человек, которые, по мнению издания, могли бы пойти на выборы вместо Байдена.

Помимо 59-летней вице-президента Харрис, в список вошли губернаторы Калифорнии Гэвин Ньюсом (56 лет), Иллинойса Джей Притцкер (59 лет) и Мичигана Гретхен Уитмер (52 года), а также сенатор от штата Огайо Шеррод Браун (71 год) и конгрессмен от Миннесоты Дин Филлипс (55 лет), который принимал участие в праймериз, но сошел с дистанции, уступив Байдену.

Впрочем, как отмечает Wall Street Journal, на заданный губернатору Ньюсому вопрос, не собирается ли он заменить Байдена в качестве кандидата, тот ответил, что менять номинантов накануне выборов не стоит.

«Наш номинант — Джо Байден, и я с нетерпением жду возможности проголосовать за него в ноябре», — заявил Ньюсом журналистам.

«Не отворачиваться же от него из-за одного-единственного [неудачного] выступления, — добавил он позже в телеинтервью MSNBC. — Что за партия может так поступить?»

Путин спал во время дебатов

Российские провластные СМИ, как правило комплиментарно отзывающиеся о Трампе, в репортажах о дебатах акцентировали внимание на физической слабости Байдена. Кремль дебаты комментировать не стал.

«Доказать, что он в пристойной физической форме, президенту не удалось», — оценил дебаты журнал «Россия в глобальной политике» в своем телеграм-канале. Их содержание, по мнению издания, было «набором обычных и не очень интересных перепалок, но содержание в этот раз не главное».

Правительственная «Российская газета» назвала выступление Байдена фиаско, а его самого — «хамом номер один». «Если в этот раз обитатель американского кабинета номер один в чем-то и превзошел соперника, то именно в хамстве, — пишет издание. — Ругательства одно за другим срывались с уст главы Белого дома».

В заголовок газета вынесла то, что президента США «со сцены увела жена».

«Разгромные дебаты» — так озаглавила репортаж в утреннем выпуске новостей телекомпания НТВ, назвав выступление Байдена позором. Значительная часть репортажа была посвящена тому, как президент США «зависал» и смотрел в одну точку, «выпучив глаза и открыв рот», а слова его «все равно было невозможно разобрать».

«Неделя подготовки в отрыве от больших государственных дел — и такой провал! Полное и оглушительное поражение Байдена!» — резюмировал корреспондент НТВ в Нью-Йорке Алексей Веселовский.

Трамп выиграл дебаты благодаря слабому во всех отношениях выступлению Байдена, цитирует телеграм-канал газеты «Ведомости» опрошенных политтехнологов.

«Задача Трампа была простой — согласиться на дебаты при любых условиях и дать раскрыться Байдену на протяжении полутора часов. Задача Байдена была сложной — репозиционировать Трампа и показать его преступником, неверным мужем и плохим политиком. С этой задачей Байден не справился», — приводит издание мнение одного из экспертов.

Дебаты между кандидатами в президенты США — это внутреннее дело США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, смотрел ли их Владимир Путин, Песков сказал: «Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не событие нашей повестки дня. У нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны» (цитата по «Коммерсанту»).

Путин ранее утверждал, что Байден более удобен для Кремля в качестве следующего президента, поскольку он, по выражению Путина, «предсказуем».