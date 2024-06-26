Кровопролитие в Кении. Президент отозвал закон о налогах и пообещал начать общенациональный диалог
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Президент Кении Уильям Руто заявил, что не станет подписывать новое налоговое законодательство, из-за которого в стране вспыхнули беспорядки, и отправит его на доработку в парламент.
Этот законопроект вызвал в Кении бурные протесты, в результате которых как минимум 23 человека погибли и несколько десятков получили ранения.
Президент обратился к нации по телевидению и заявил, что вместо того, чтобы подписывать законопроект, одобренный депутатами, он вернет его в парламент и начнет консультации с гражданами страны, чтобы решить, как действовать дальше.
"Я внимательно выслушал народ Кении, который громко заявил, что не хочет иметь ничего общего с законопроектом о финансах 2024 года, и я это признаю. Поэтому я не стану его подписывать, и впоследствии он будет отозван", — сказал Руто.
Он также добавил, что начнет диалог с молодежью страны, правда, не уточнив, как именно собирается это сделать, и заявил о начале работы над введением мер жесткой экономии, начиная с сокращения бюджета администрации президента.
Демонстрации против непопулярного законопроекта, включающего введение нескольких новых налогов и повышение существующих, продолжаются уже несколько дней. Во вторник, когда депутаты приняли законопроект с поправками, протесты переросли в серьезные беспорядки.
Протестующие ворвались в парламент, разгромили внутренние помещения и подожгли часть комплекса. Кто-то прихватил с собой церемониальную булаву, символ власти законодательного органа.
До того, как пойти на попятную, президент пообещал жестко отреагировать на "насилие и анархию".
"Это неправильно и даже немыслимо, чтобы преступники, выдающие себя за мирных демонстрантов, могли устраивать террор против народа, его избранных представителей и институтов, созданных в соответствии с нашей конституцией, и рассчитывать остаться безнаказанными", — добавил он.
Руто пришлось пересмотреть свое отношение к протестам после того, как лозунги, с которыми выступали протестующие, сменились с требования не вводить новые налоги на призывы к полной политической перестройке. "Руто должен уйти!" — скандировали толпы.
Подавляющее большинство протестующих составляли молодые люди, которые неоднократно заявляли, что они больше не хотят жить в такой политической системе, в которой крупные партии по очереди приходят к власти, предоставляя рабочие места и возможности своим сторонникам или людям из своих этнических общин.
Раньше беспорядки в Кении в большинстве случаев вспыхивали именно из-за разногласий на этнической почве, когда представители одной общины выступали против того, что считали фаворитизмом по отношению к другой.
На этот раз на демонстрации и онлайн-форумы собрались молодые люди из всех народностей. Они в одинаковой степени недовольны резким ростом цен и коррупцией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2124648-krovoprolitie-v-kenii-prezident-otozval-zakon-o-nalogah-i-poobeshchal-nachat-obshchenacionalnyy-dialog/