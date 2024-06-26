Кровопролитие в Кении. Президент отозвал закон о налогах и пообещал начать общенациональный диалог

Президент Кении Уильям Руто заявил, что не станет подписывать новое налоговое законодательство, из-за которого в стране вспыхнули беспорядки, и отправит его на доработку в парламент.

Этот законопроект вызвал в Кении бурные протесты, в результате которых как минимум 23 человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Президент обратился к нации по телевидению и заявил, что вместо того, чтобы подписывать законопроект, одобренный депутатами, он вернет его в парламент и начнет консультации с гражданами страны, чтобы решить, как действовать дальше.

"Я внимательно выслушал народ Кении, который громко заявил, что не хочет иметь ничего общего с законопроектом о финансах 2024 года, и я это признаю. Поэтому я не стану его подписывать, и впоследствии он будет отозван", — сказал Руто.

Он также добавил, что начнет диалог с молодежью страны, правда, не уточнив, как именно собирается это сделать, и заявил о начале работы над введением мер жесткой экономии, начиная с сокращения бюджета администрации президента.

Демонстрации против непопулярного законопроекта, включающего введение нескольких новых налогов и повышение существующих, продолжаются уже несколько дней. Во вторник, когда депутаты приняли законопроект с поправками, протесты переросли в серьезные беспорядки.

Протестующие ворвались в парламент, разгромили внутренние помещения и подожгли часть комплекса. Кто-то прихватил с собой церемониальную булаву, символ власти законодательного органа.

Протесты в Кении. Фото: Kang-Chun Cheng/Bloomberg/Getty Images

До того, как пойти на попятную, президент пообещал жестко отреагировать на "насилие и анархию".

"Это неправильно и даже немыслимо, чтобы преступники, выдающие себя за мирных демонстрантов, могли устраивать террор против народа, его избранных представителей и институтов, созданных в соответствии с нашей конституцией, и рассчитывать остаться безнаказанными", — добавил он.

Руто пришлось пересмотреть свое отношение к протестам после того, как лозунги, с которыми выступали протестующие, сменились с требования не вводить новые налоги на призывы к полной политической перестройке. "Руто должен уйти!" — скандировали толпы.

Подавляющее большинство протестующих составляли молодые люди, которые неоднократно заявляли, что они больше не хотят жить в такой политической системе, в которой крупные партии по очереди приходят к власти, предоставляя рабочие места и возможности своим сторонникам или людям из своих этнических общин.

Раньше беспорядки в Кении в большинстве случаев вспыхивали именно из-за разногласий на этнической почве, когда представители одной общины выступали против того, что считали фаворитизмом по отношению к другой.

На этот раз на демонстрации и онлайн-форумы собрались молодые люди из всех народностей. Они в одинаковой степени недовольны резким ростом цен и коррупцией.