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Кенийцы протестуют против повышения налогов: они подожгли парламент, а полиция открыла огонь

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Протесты в Кении
Протесты в Кении. Фото: Patrick Meinhardt/Getty Images

В столице Кении Найроби загорелась часть здания, в котором находится парламент страны. Пожар начался через несколько минут после того, как протестующие против нового налогового законодательства прорвались чрез полицейские кордоны.

Полиция сначала безуспешно пыталась разогнать многотысячную толпу слезоточивым газом и водометами, а затем начала стрелять.

Кенийская Национальная больница сообщила в своем аккаунте в сети Х, что в нее доставляют пострадавших участников протестов.

"Около полудня к нам начали поступать жертвы демонстрации в центральном деловом районе. На данный момент к нам поступило 45 человек, из них семь женщин с различными травмами. Лечение и операции пострадавшим продолжаются. На данный момент к нам не поступали люди, погибшие в ходе протестов", – говорится в заявлении.

Как рассказал кенийский новостной сайт The Standard, начальник полиции Найроби Адамсон Бунгей подтвердил, что некоторые протестующие получили серьезные травмы.

Местная телекомпания KTN, сославшись на медработников, передала сообщение о восьми погибших. Журналист Reuters насчитал как минимум пять тел убитых протестующих, а фельдшер Вивиан Ачиста сказала агентству, что застрелены по меньшей мере 10 человек.

Комиссия по правам человека в Кении заявила, что такие "действия [полиции] неприемлемы и представляют собой серьезные нарушения прав человека".

Протесты в Кении
Протесты в Кении. Фото: Amaury Falt-Brown/AFP/Getty Images

В соцсетях появились фотографии парламентариев, которым пришлось срочно эвакуироваться из осажденного здания, и горящей полицейской машины.

Протесты прошли и в других городах страны. Большинство предприятий в Кении закрыты, транспорт парализован.

Протесты начались после того как депутаты приняли спорный законопроект о введении новых и крайне непопулярных налогов.

"Мы хотим закрыть парламент, и каждый депутат должен уйти в отставку, – заявил один из протестующих по имени Дэвис Тафари. – У нас будет новое правительство".

"Есть некоторые вещи, которые трудно понять, например, как можно вводить 16-процентный налог на хлеб? Как можно облагать налогом гигиенические прокладки?" – сказал Би-би-си 24-летний Деррик Мвату.

Правительство, правда, решило отклонить самые спорные из предложенных изначально мер, и заявило, что не будет вводить налог на хлеб, а налог на предметы гигиены будет введен только на импортируемые товары. Оно также пообещало не облагать налогом растительное масло, владельцев автомобилей и финансовые транзакции, что, однако, протестующих не удовлетворило.

Протесты в Кении
Протесты в Кении. Фото: Patrick Meinhardt/Getty Images

Многие демонстранты требуют, чтобы президент страны, Уильям Руто, ушел в отставку. Он победил на выборах два года назад, на волне обещаний всячески поддерживать наибеднейшие слои населения.

Однако, вступив в должность, он оказался между двух огней: с одной стороны международные кредиторы Кении, такие как Международный валютный фонд, которые требуют от правительства сократить бюджетный дефицит, что откроет дорогу к дополнительному финансированию, с другой – жители страны, которые не желают нести дополнительное финансовое бремя.

К кризису в Кении привели и усугубили его несколько факторов одновременно: долговременные последствия пандемии ковида и борьбы с ней, война в Украине, два года засухи подряд.

Меры, обозначенные в законопроекте, должны помочь собрать дополнительно 2,7 млрд долларов США налогов, что облегчит выплату долгов. На сегодняшний день только выплаты по процентам поглощают 37% налоговых сборов Кении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2123916-keniycy-protestuyut-protiv-povysheniya-nalogov-oni-podozhgli-parlament-a-policiya-otkryla-ogon/

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