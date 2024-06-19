Сотни паломников погибли от жары в ходе хаджа в Саудовской Аравии, тысячи людей в больнице

Сильная жара, установившаяся на этой неделе в Саудовской Аравии и совпавшая по времени с хаджем (традиционным паломничеством мусульман со всего мира), стала причиной гибели по меньшей мере 570 человек, подсчитало агентство AFP на основе официальных сообщений дипломатов.

В понедельник, по данным метеорологов, воздух в Мекке раскалился до температуры 51,8 градуса по Цельсию в тени. Во вторник — до 47 градусов.

С тех пор жара немного спала, но ниже 40 градусов температура воздуха опускается редко даже в ночные часы. Так что не исключено, что число жертв жаркой погоды будет расти.

Еще порядка 2700 получивших тепловой удар паломников находятся в местных больницах.

В соцсетях можно найти кадры, на которых видны лежащие прямо на улицах десятки людских тел.

Несмотря на это, власти Саудовской Аравии массовую гибель людей от жары отрицают.

Представитель министерства здравоохранения страны признал, что более двух тысяч паломников были госпитализированы с тепловым ударом, однако заверил, что случаев смерти от жары среди паломников в этом году не было.

Страдающие от сильной жары паломники. Фото: Fadel Senna/Getty Images

Страдающие от сильной жары паломники в Саудовской Аравии. Фото: Fadel Senna/Getty Images

Уточняется, что большинство погибших — граждане Египта: их, по данным AFP, не менее 323 человек. Би-би-си не может независимо подтвердить сведения агентства.

В понедельник французский журнал Le Monde сообщал о 136 погибших паломниках из Индонезии.

Власти Иордании официально сообщили о 60 гражданах, ставших жертвой экстремальной жары, Туниса — о 35 погибших паломниках, Ирана — об 11, Сенегала — о трех.

Есть среди погибших и как минимум четверо российских граждан, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на генконсульстве России в Эр-Рияде.

Сложив все официальные данные о жертвах жары из разных стран, в общей сложности редакция Франс-пресс насчитала 577 погибших паломников.

Сообщается, что 550 тел находятся в настоящий момент в морге в Аль-Муайземе — одном из крупнейших в Мекке.

По словам дипломатов, "все эти люди умерли от жары", за исключением одного погибшего, получившего смертельные травмы во время небольшой давки.

Паломники в Саудовской Аравии. Фото: Fadel Senna/Getty Images

Согласно официальным данным саудовского Министерства хаджа, в 2024 году паломничество в Мекку совершили более 1,6 млн мусульман из 22 стран мира, а также более 220 тыс. граждан и жителей самой Саудовской Аравии.