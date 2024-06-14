На Кубу прибыли российский фрегат и атомная подлодка. США не увидели в них угрозы

В столицу Кубы Гавану прибыл российский военный фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». Их визит уже прокомментировало Министерство обороны США, которое не увидело в действиях России угрозы.

Кроме фрегата и подлодки, на Кубу отправились танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

На фоне крайне напряженных отношений Москвы с Вашингтоном (и большинством других стран мира) из-за войны в Украине, некоторые расценили прибытие кораблей как демонстрацию российской военной мощи.

Прибывшие суда стали на якорь в Гаванском заливе — примерно в 145 км от побережья американского штата Флорида.

«Конечно, мы относимся к этому серьезно, но угрозы Соединенным Штатам эти учения не представляют», — заверили в Министерстве обороны США.

По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, передвижения российских кораблей полностью соответствуют «обычным военно-морским визитам, за которыми мы наблюдали при разных администрациях».

Министерство обороны России утверждает, что фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Казань» несут на своем борту самое современное российское оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон», незадолго до прибытия испытанные в Атлантике.

Однако министерство иностранных дел Кубы сообщает, что ядерного оружия ни на одном из судов нет, а пятидневный визит россиян не представляет угрозы для региона.

В американском командовании заявили, что внимательно следят за ходом визита.

ВМС США также сообщили, что следили за перемещением российских судов при подходе к Кубе при помощи дронов.

Российские корабли вошли в бухту Гаваны в сопровождении небольших судов поддержки в сопровождении салюта 21 пушки.

В заявлении министра обороны России говорится, что визит носит неофициальный характер и позволяет экипажам кораблей «отдохнуть и познакомиться с местными достопримечательностями».

В прошлом Россия уже направляла на Кубу военные корабли, поскольку страны являются давними союзниками, но время проведения этих конкретных маневров вряд ли можно назвать обычным.

На фоне растущей напряженности в связи с полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году некоторые наблюдатели увидели в незапланированном визите поигрывание мускулами со стороны Москвы.

Российские депутаты, пропагандисты и политические эксперты также регулярно призывают применить против Запада ядерное оружие.

Визит также является важным символом поддержки Москвы коммунистического правительства на Кубе и его социалистического союзника, Венесуэлы, куда военные корабли могут отправиться после завершения визита в Гавану.