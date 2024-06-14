Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

На Кубу прибыли российский фрегат и атомная подлодка. США не увидели в них угрозы

Опубликовано:

Российский корабль в порту Гаваны
Российский корабль в порту Гаваны. Фото: Yander Zamora/Anadolu via Getty Images

В столицу Кубы Гавану прибыл российский военный фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». Их визит уже прокомментировало Министерство обороны США, которое не увидело в действиях России угрозы.

Кроме фрегата и подлодки, на Кубу отправились танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

На фоне крайне напряженных отношений Москвы с Вашингтоном (и большинством других стран мира) из-за войны в Украине, некоторые расценили прибытие кораблей как демонстрацию российской военной мощи.

Прибывшие суда стали на якорь в Гаванском заливе — примерно в 145 км от побережья американского штата Флорида.

«Конечно, мы относимся к этому серьезно, но угрозы Соединенным Штатам эти учения не представляют», — заверили в Министерстве обороны США.

По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, передвижения российских кораблей полностью соответствуют «обычным военно-морским визитам, за которыми мы наблюдали при разных администрациях».

Министерство обороны России утверждает, что фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Казань» несут на своем борту самое современное российское оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон», незадолго до прибытия испытанные в Атлантике.

Однако министерство иностранных дел Кубы сообщает, что ядерного оружия ни на одном из судов нет, а пятидневный визит россиян не представляет угрозы для региона.

В американском командовании заявили, что внимательно следят за ходом визита.

ВМС США также сообщили, что следили за перемещением российских судов при подходе к Кубе при помощи дронов.

Российские корабли вошли в бухту Гаваны в сопровождении небольших судов поддержки в сопровождении салюта 21 пушки.

В заявлении министра обороны России говорится, что визит носит неофициальный характер и позволяет экипажам кораблей «отдохнуть и познакомиться с местными достопримечательностями».

В прошлом Россия уже направляла на Кубу военные корабли, поскольку страны являются давними союзниками, но время проведения этих конкретных маневров вряд ли можно назвать обычным.

На фоне растущей напряженности в связи с полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году некоторые наблюдатели увидели в незапланированном визите поигрывание мускулами со стороны Москвы.

Российские депутаты, пропагандисты и политические эксперты также регулярно призывают применить против Запада ядерное оружие.

Визит также является важным символом поддержки Москвы коммунистического правительства на Кубе и его социалистического союзника, Венесуэлы, куда военные корабли могут отправиться после завершения визита в Гавану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2117271-na-kubu-pribyli-rossiyskiy-fregat-i-atomnaya-podlodka-ssha-ne-uvideli-v-nih-ugrozy/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: На Кубу прибыли российский фрегат и атомная подлодка. США не увидели в них угрозы Израиль: лидер оппозиции Бенни Ганц ушел из военного кабинета Нетаньяху Финал «Ролан Гаррос» без Надаля: Алькарас победил Зверева, выиграв третий «большой шлем»
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.