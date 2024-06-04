Крупнейшие автопроизводители Японии оказались в центре скандала

Крупнейшие японские автопроизводители оказались в центре скандала, связанного с испытаниями транспортных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Правительственное расследование выявило, что пять ведущих автопроизводителей Японии, включая Toyota и Honda, предоставляли недостоверные сведения об испытаниях транспортных средств.

Расследование, проведенное Министерством транспорта Японии, охватило 85 компаний автомобильной отрасли. Это спровоцировало скандал, который привел к приостановке поставок некоторых автомобилей.

Результаты проверки, опубликованные в понедельник, выявили неточности в данных, предоставленных Toyota, Honda, Mazda, Suzuki и Yamaha Motor. Расследование было инициировано после череды инцидентов, связанных с ненадлежащими испытаниями, которые затронули дочерние компании Toyota, включая Daihatsu Motor.

Министерство транспорта Японии заявило, что проблемы были обнаружены в заявках на сертификацию моделей авто. В случае с Toyota они касались таких вопросов, как тесты на безопасность пешеходов и тесты на объем багажа, в то время как программное обеспечение управления двигателем было проблемой для Mazda.

Акио Тойода, председатель крупнейшей в мире компании-автопроизводителя, был вынужден принести публичные извинения.