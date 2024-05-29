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Безопасно ли запускать самую большую в мире АЭС, решают в Японии

Опубликовано:

Атомная станция
АЭС. Иллюстративное фото: Walter Bibikow / Getty Images

Эксперты заявили, что Японии предстоит принять сложное решение: запускать ли крупнейшую в мире атомную электростанцию, которая простаивает с 2011 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Атомная электростанция Кашивазаки Карива, обширный комплекс площадью 4,2 млн квадратных метров, когда-то была движущей силой стратегии Японии по увеличению доли атомной энергии до 50% в энергетическом балансе страны к 2030 году. Потенциальная мощность объекта оценивалась в 8,2 гигаватта. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией более 13 млн домохозяйств.

Станция простаивает с 2011 года, когда произошла авария на АЭС Фукусима-Дай-Ичи, после которой власти страны решили приостановить действие других станций.

Это решение до сих пор дорого обходится правительству Японии. Страна тратит около 27 трлн иен (172 млрд долларов) в год на импорт угля, сжиженного природного газа и других источников энергии. Однако предприятия и обычные люди все равно вынуждены экономить энергию в моменты пикового спроса.

При этом другие страны активно смотрят в сторону открытия АЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прогнозирует, что выработка электроэнергии на атомных электростанциях вырастет на 24% к 2030 году и на 140% к 2050 году по сравнению с уровнем 2022 года. По меньшей мере 15 стран строят ядерные реакторы. Особенно масштабные действия развернуты в Китае, где в стадии разработки находятся 24 реактора.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Кашивазаки Карива — это беспрецедентный пример, когда простаивает реактор огромной мощности. По его словам, многие страны очень хотели бы иметь в распоряжении такой ресурс, тогда как Япония просто его не использует.

С 2011 года Япония уже перезапустила два ядерных реактора, но Кашивазаки Карива все еще простаивает, и запуск самой большой АЭС является не просто экономическим, но и политическим вопросом. Власти префектуры Ниигата заявляют, что ядерной энергетике нет места в сейсмически опасной стране.

Вопрос запуска ядерных реакторов сильно перекликается с опасностью землетрясений, которая постоянно присутствует в Японии. По словам экспертов, властям страны предстоит решить этот вопрос: как обеспечить безопасность жителей, учитывая сразу два фактора — сейсмическую активность и возможность запуска АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2108625-bezopasno-li-zapuskat-samuyu-bolshuyu-v-mire-aes-reshayut-v-yaponii/

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