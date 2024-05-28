Путин и Мирзиеев провели переговоры в Узбекистане и подписали свыше 20 документов
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В Ташкенте Шавкат Мирзиеев и российский лидер Владимир Путин подписали свыше 20 важных двусторонних соглашений и пришли к решению строить в Узбекистане АЭС, передает NUR.KZ.
Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана на официальном сайте, в ходе встречи в Ташкенте между президентами двух стран были обсуждены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
Так, в энергетической сфере достигнуты договоренности о модернизации газотранспортной системы, увеличении объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов по переработке углеводородов.
Кроме того, в ходе визита подписаны соглашения о реализации проекта строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности.
"Практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики. Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана", – заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
По итогам переговоров Шавката Мирзиеева и Владимира Путина состоялась церемония обмена важными двусторонними соглашениями. В частности, это:
- План совместных действий по расширению взаимодействия в приоритетных направлениях сотрудничества;
- межправительственное Соглашение об оказании технического содействия Республике Узбекистан в области метрологии;
- межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства;
- межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- Соглашение о проведении совместных конкурсов в сфере научных технологий;
- Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области рыболовства;
- Программа сотрудничества в области культуры на 2024–2026 годы;
- Программа сотрудничества по увеличению туристического потока на 2025–2026 годы;
- План совместных действий по расширению промышленной кооперации в целях увеличения товарооборота Республики Узбекистан и Российской Федерации;
- План по основным направлениям деятельности рабочей группы по увеличению объемов взаимной торговли между странами на 2024–2030 годы;
- Соглашение по цифровому сотрудничеству в области фитосанитарии;
- План практических мероприятий по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений;
- Меморандум о создании филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана".
- протоколы о сотрудничестве по вопросам организации здравоохранения и в области регулирования лекарственных средств для медицинского применения, медицинских изделий и высокотехнологичных методов лечения;
- соглашения о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции малой мощности;
- Соглашение об открытии филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте;
- документы о сотрудничестве в области транспортного машиностроения, развития индустрии гражданских авиационных систем, увеличения туристического обмена, реализации гуманитарных проектов в Ташкенте, создания агрологистических центров и современного химического производства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2108301-putin-i-mirzieev-proveli-peregovory-v-uzbekistane-i-podpisali-svyshe-20-dokumentov/