Путин и Мирзиеев провели переговоры в Узбекистане и подписали свыше 20 документов

В Ташкенте Шавкат Мирзиеев и российский лидер Владимир Путин подписали свыше 20 важных двусторонних соглашений и пришли к решению строить в Узбекистане АЭС, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана на официальном сайте, в ходе встречи в Ташкенте между президентами двух стран были обсуждены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Так, в энергетической сфере достигнуты договоренности о модернизации газотранспортной системы, увеличении объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов по переработке углеводородов.

Кроме того, в ходе визита подписаны соглашения о реализации проекта строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности.

"Практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики. Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана", – заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

По итогам переговоров Шавката Мирзиеева и Владимира Путина состоялась церемония обмена важными двусторонними соглашениями. В частности, это: