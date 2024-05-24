Первый святой миллениал: Папа Франциск одобрил канонизацию "инфлюэнсера Бога"

Родившийся в Лондоне подросток, прославившийся своим мастерством в распространении католического вероучения в интернете, станет церковным святым. Его называют «инфлюэнсером Бога».

Карло Акутис умер в 2006 году в возрасте 15 лет, и это означает, что он станет первым миллениалом — человеком, родившимся в начале 1980-х-конце 1990-х годов, — который будет канонизирован.

Папа Франциск приписывает ему второе чудо — это исцеление студента университета во Флоренции, у которого после травмы головы произошло кровоизлияние в мозг.

Карло Акутис был причислен к лику блаженных — первый шаг к святости — в 2020 году, после того как ему приписали первое чудо — исцеление бразильского ребенка от врожденного заболевания, поражающего поджелудочную железу.

Второе чудо было одобрено Папой после встречи с отделом святых Ватикана.

Когда он будет канонизирован, пока неизвестно.

Карло Акутис умер от лейкемии в городе Монца, в Италии, где он провел большую часть своего детства.

Его тело было перевезено в Ассизи через год после его смерти, и в настоящее время оно выставлено на обозрение публики вместе с другими реликвиями, связанными с ним.

Помимо разработки вебсайтов для своего прихода и школы, юноша стал известен тем, что запустил вебсайт, призванный документировать каждое сообщенное евхаристическое чудо, который был запущен за несколько дней до его смерти.

Прозвище Акутиса, «Инфлюэнсер Бога», было дано ему после его смерти, благодаря той работе, которую он проделал.

Его вебсайт переведен на несколько языков и используется в качестве основы для выставки, которая объездила весь мир.

О его жизни помнят и в Великобритании, где в 2020 году архиепископ Бирмингемский учредил приход блаженного Карло Акутиса, включающий церкви в Вулверхэмптоне и Уомборне.

А в Гроте Карфин, римско-католической святыне в Мазервелле, есть статуя будущего святого.

Чудеса обычно исследуются и оцениваются в течение нескольких месяцев, при этом человек получает право на звание святого после того, как на его имя будет два чудеса.

Чтобы посчитать что-либо чудом, обычно требуется действие, выходящее за рамки того, что возможно в мире, например, внезапное исцеление человека, которого считают близким к смерти.