Риши Сунак назвал "день позора" Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал 20 мая "днем позора" для страны из-за громкого дела о заражении людей ВИЧ и гепатитом, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, в Британии опубликовали доклад по итогам пятилетнего расследования заражений тысяч пациентов ВИЧ и гепатитом после переливания крови в 1970-х. Авторы пришли к выводу, что власти скрывали масштаб катастрофы.

Комментируя итоги расследования, Сунак заявил, что 20 мая стало "днем позора" для страны.

Сообщается, что заражения произошли в 1970–1980-х годах. Большая часть пострадавших страдала от гемофилии или нарушения свертываемости крови, и им вводили препарат фактора свертывания крови VIII, дефект гена которого может приводить к развитию гемофилии.

Препарат был произведен в США, где, как писали СМИ, донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики и заключенные. Одного человека — носителя вируса достаточно, чтобы испортить всю партию. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.

Сунак выступил в Палате общин вскоре после выхода доклада сэра Брайана Лэнгстаффа по итогам пятилетнего расследования. В 2500-страничном отчете говорится, что 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, из них 3 тыс. умерли.

Ответственность за произошедшее Лэнгстафф возложил на сотрудников Национальной службы здравоохранения, британское правительство и других лиц, ответственных за безопасность пациентов.

Кроме того, заявил Лэнгстафф, власти скрывали масштабы катастрофы, десятилетиями не выплачивали жертвам компенсации и отказывались проводить расследование. Оно было начато в 2017 году о поручению тогдашнего премьера Терезы Мэй.

"Это день позора для британского государства", — прокомментировал Сунак доклад, заявив, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали "моральный провал".

Премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и сообщил, что во вторник, 21 мая, будет объявлен размер материальной компенсации.