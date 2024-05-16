Путин приехал в Китай укреплять дружбу с Си против США. Он привез с собой почти всех высших чиновников

Российский лидер Владимир Путин приехал в Китай в гости к "дорогому другу" Си Цзиньпину. Он привез с собой почти всех ключевых чиновников, свежеперетасованных после его недавней инаугурации на очередной президентский срок.

Путин и Си Цзиньпин утром в четверг провели переговоры, они продолжались два с половиной часа. До этого была пышная церемония встречи на площади Дома народных собраний в Пекине. Лидеров встречали залпами пушек.

Отношения России и Китая стали "эталоном отношений между крупными державами", сказал на переговорах Си Цзиньпин, а Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина — якобы один из главных стабилизирующих факторов на международной арене. После переговоров они подписали заявление "об углублении всеобъемлющего партнерства". Что это значит?

Представительная делегация приехала укреплять связи Кремля с Китаем, от которого с каждым днем все больше зависит российская экономика и военная машина в условиях торговых и финансовых санкций Запада.

Двухдневный визит станет отдушиной и лично для Путина, оказавшегося изгоем в развитых странах мира после вторжения России в Украину. Китай остался единственной ведущей мировой державой, где российского лидера гарантированно ждет теплый прием, а не ордер на арест, выписанный в Гааге по обвинению в военных преступлениях в Украине.

Си Цзиньпин называет Путина "дорогим другом", не критикует его за вторжение в соседнюю страну и разделяет его недовольство мировой гегемонией Запада. Си встречался с Путиным уже 40 с лишним раз — вдвое больше, чем с любым другим мировым лидером.

Перед самым вторжением в Украину Путин в очередной раз гостил в Пекине, и тогда они с Си подписали заявление о "дружбе без границ и сотрудничестве без запретных зон", объявив, что все это "не направлено против третьих стран".

Прошло два года, и США высказали Китаю претензии именно по этому поводу — что он помогает Кремлю завоевывать Украину и обходить западные санкции. Теперь уже над китайскими банками нависла угроза американских санкций, и они стали осторожнее относиться к российским платежам.

В результате в последние два месяца китайский экспорт в Россию сократился, хотя до сих пор торговля уверенно росла и в прошлом году достигла рекордных 240 млрд долларов.

Вопрос о том, как еще лучше спрятать от американцев финансовые и торговые потоки между Россией и Китаем, наверняка будет поднят на переговорах с российской делегацией.

Чай, концерт и тет-а-тет

Владимир Путин и Си Цзиньпин во Владивостоке в 2018 году. Фото: Anadolu/Getty Images

В программе визита — переговоры в узком формате, в широком и тет-а-тет в среду вечером после концерта, говорил российским агентствам помощник Путина Юрий Ушаков.

"Прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно, а затем состоятся неформальные переговоры, — цитировал Ушакова "Интерфакс". — Важнее всего в Китае попить чай, один на один особенно".

У Путина и Си много общего: оба выстроили авторитарные вертикали власти, оба жестко давят несогласных, оба претендуют на пожизненное правление, оба числят себя собирателями земель.

Путину 71 год, Си стукнет 71 ровно через месяц. Они по-дружески закусывали водку икрой во Владивостоке в 2018-м, а в интервью китайским СМИ перед визитом Путин "тепло вспоминал", как год назад Си после своей инаугурации приехал в Москву и они почти пять часов беседовали один на один.

На переговоры в узком формате Путин позвал нового министра обороны Андрея Белоусова, его предшественника Сергея Шойгу, назначенного теперь секретарем Совбеза, и бессменного главу МИД Сергея Лаврова.

А для широкого формата Путин привез шесть вице-премьеров, всех ключевых министров, часть своей администрации, два десятка губернаторов, глав госбанков и госкомпаний.

Вот их неполный пофамильный список для наглядности (без должностей для краткости): Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Антон Силуанов, Александр Козлов, Максим Орешкин, Дмитрий Песков, Игорь Сечин, Геннадий Тимченко, Юрий Чиханчин, Алексей Лихачев, Олег Белозеров, Герман Греф, Олег Дерипаска, Кирилл Дмитриев, Андрей Костин, Леонид Михельсон, Игорь Шувалов, Сергей Куликов, Алекандр Шохин, Александр Репик.

Дружить вместе против Запада

Главное, что объединяет руководителей России и Китая — нелюбовь к Западу. Но с большой оговоркой. Путин считает его абсолютным злом, а путь ему туда заказан. Тогда как Си относится к США и Европе как к равноправным и богатым партнерам, не хочет терять их и пользуется встречным уважением.

Буквально на днях его принимал глава единственной ядерной державы ЕС, французский президент Эммануэль Макрон — кормил ягнятиной в горном ресторане и задаривал коньяком.

Макрон снова просил Си повлиять на Путина и отговорить его от эскалации войны в Украине. Визит Путина в Пекин наглядно покажет, услышал ли Си Макрона или, как в прошлый раз, пропустил все его претензии мимо ушей.

Во Франции Си предложил Макрону не пенять Китаю войной в Украине, потому что "Китай не начинал этот кризис и не участвует в нем". И предупредил, что если Запад будет наказывать Китай как союзника России за то, что Кремль делает в Украине, то случится "новая холодная война".

Си давно говорит, что все действия Запада по указке США направлены на сдерживание Китая. Путин также утверждает, что Запад стремится поставить Россию на колени. Именно этим он обосновывает вторжение в Украину, и перед визитом в Китай еще раз объяснил китайской публике, что конфликт случился из-за того, что США не уважают Россию и другим не дают.

"Ведомые США западные элиты отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности. В попытках удержать свое глобальное доминирование они присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя. Отказывают им в праве выбирать собственные модели развития", — сказал Путин.

И добавил: "Мы выступаем за верховенство международного права".

ООН придерживается другого мнения.

"Нападение России на Украину — это вызов краеугольным принципам и ценностям нашей многосторонней системы. Это оскорбление нашей коллективной совести. Это нарушение Устава ООН и международного права", — говорил в первую годовщину вторжения Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Русский с китайцем братья навек

После начала полномасштабного вторжения доступ России к богатым западным рынкам, технологиям и кредитам резко сократился. Именно они были катализатором бурного роста российской экономики в первой половине 25-летнего правления Путина.

Теперь Кремль аврально ищет аналоги в Китае, но масштабный разворот экономики в условиях войны дается с трудом. Китай не в состоянии полностью заменить западные технологии и передовую электронику, и к тому же пользуется положением России, в котором она сама себя лишила конкурентов.

Китай покупает российскую нефть со скидкой, а китайские машины продает без. Попытки Кремля продать Китаю новый газопровод "Сила Сибири — 2" буксуют уже несколько лет. Газопровод помог бы в будущем частично компенсировать потерю европейского рынка. Однако китайцы не торопятся, и судя по тому, что глава "Газпрома" не попал в масштабную делегацию, а вместо Пекина отправился в Иран, контракт не будет подписан и на этот раз.

Однако Путин уверен, что в итоге все получится. И не только в экономике. Российский и китайский народ, по его наблюдениям, сближаются культурно.

"Выставки с участием художников из КНР неизменно проходят с большим успехом… Культура и искусство Китая вызывают большой интерес у россиян", — рассказал Путин в интервью китайским СМИ. Он привел пример культурного сближения с Востоком после разрыва с Западом: "К примеру, в Москве впервые широко отметили Новый год по лунному календарю".

Да и сам он постепенно проникается китайской культурой, признался Путин.

"Немало знаю о ваших боевых искусствах, включая ушу, которое в нашей стране весьма популярно, питаю уважение к китайской философии. Члены моей семьи также увлекаются Китаем, и некоторые из них изучают китайский язык", — сказал Путин, традиционно не назвав никого из родственников по имени.