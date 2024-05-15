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Правительство Шри-Ланки хочет сделать страну самым популярным курортом в 2024 году

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Пляж на острове Шри-Ланка
Шри-Ланка. Иллюстративное фото: Tuul & Bruno Morandi / Getty Images

Шри-Ланка способна стать одним из самых популярных направлений для пляжного отдыха в 2024 году из-за разногласий между Индией и Мальдивскими островами, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Министр туризма Шри-Ланки Харин Фернандо заявил, что призывы индийских властей к своим жителям, в которых говорится о бойкотировании отдыха на Мальдивских островах, очень выгодны Шри-Ланке. Число индийских туристов на Шри-Ланке увеличится, а вслед за ними ожидается увеличение посетителей со всего мира.

По данным Министерства туризма Шри-Ланки, в 2023 году именно туристы из Индии были основной целевой аудиторией Мальдивских островов. Сейчас Индия находится на шестом месте после Китая, России, Великобритании, Италии и Германии.

Напротив, по данным Управления по развитию туризма Шри-Ланки, в январе Шри-Ланку посетили почти 34 400 индийских путешественников, что в два раза больше, чем в январе 2023 года, несмотря на то, что цены на визу в Шри-Ланку увеличились вдвое.

По данным министра туризма Шри-Ланки, он также ожидает, что в страну в скором времени зайдет больше мировых брендов, которые избегали сотрудничества со Шри-Ланкой из-за гражданской войны, которая длилась там на протяжении 25 лет, до 2009 года.

Однако последние 15 лет на Шри-Ланке были мирными, что должно привлечь мировые бренды, а вслед за ними и большее количество иностранных туристов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2100770-pravitelstvo-shri-lanki-hochet-sdelat-stranu-samym-populyarnym-kurortom-v-2024-godu/

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