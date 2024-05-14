Сотрудники музеев Ватикана пожаловались на условия работы

Сотрудники музеев Ватикана сделали заявление, которое может привести к тому, что Святой Престол будет привлечен к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Хранители музеев Ватикана, многие из которых работают на этой должности уже много лет, утверждают, что администрация папы Франциска относится к ним без уважения и нарушает их права. 49 человек подписали заявление.

Они направили петицию в правительство Ватикана, утверждая, что трудовые нормы города-государства подрывают достоинство и здоровье каждого работника. По их словам, сотрудников заставляют работать сверхурочно за низкую оплату, и администрация недостаточно заботится об их безопасности на рабочем месте.

Среди прочих обвинений — принуждение к возврату зарплаты, выплаченной во время пандемии COVID-19. Администрация имеет право на это, поскольку такие ситуации не регулируются трудовым законодательством Ватикана. Об этом заявила Лаура Сгро, адвокат, представляющая интересы работников.

Музеи являются основным источником доходов Ватикана, принося миллионы евро ежегодно. В 2023 году посещение музеев Ватикана составило почти 7 млн человек. Представитель Ватикана не отреагировал на запрос журналистов о комментариях.