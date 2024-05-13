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Российский МИД сообщил о смерти своего посла в Африке

Опубликовано:

Александр Суриков
Александр Суриков. Фото: МИД России

В возрасте 68 лет скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Мозамбике и Королевстве Эсватини Александр Суриков, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД России.

"Руководство Министерства иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 11 мая 2024 года скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Мозамбик и Королевстве Эсватини по совместительству Суриков Александр Васильевич", - говорится в сообщении МИД России в Telegram.

По данным российского ведомства, после окончания МГИМО МИД СССР в 1978 году Александр Суриков прошел долгий трудовой путь на различных должностях в Центральном аппарате и в Посольствах СССР/России в Анголе, Португалии, Испании и США.

В 2004-2008 годах - старший советник, начальник отдела в Департаменте экономического сотрудничества МИД России;

в 2008-2013 годах - советник-посланник посольства России в Испании;

в 2013-2016 годах - заместитель директора Департамента информации и печати МИД России;

в 2016-2017 годах - заместитель директора Департамента Африки МИД России.

С 2017 года - посол Российской Федерации в Республике Мозамбик и Королевстве Эсватини по совместительству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2099273-posol-rossii-umer-v-odnoy-iz-stran-afriki/

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