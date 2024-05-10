Два друга Путина и две бутылки коньяка. Как китайский лидер Си Цзиньпин съездил в Европу

Китайский руководитель Си Цзиньпин навестил Европу после пятилетнего отсутствия. Его визит показал, как радикально изменился мир за это короткое время и как далеко разошлись Запад и Восток после нападения России на Украину.

Китай превратился из партнера и конкурента Европы в соперника, который угрожает ее безопасности. За пять лет китайская экономика обошла европейскую, а Си консолидировал всю власть в своих руках и стал фактически пожизненным правителем наперекор современной китайской традиции.

Он не отвернулся от «дорогого друга» Владимира Путина, когда тот стал изгоем на Западе, и не осудил развязанную им первую масштабную войну на территории Европы со времен Второй мировой.

Европе было что предъявить Си, но тот составил маршрут европейского турне так, что все пять дней ходил по ковровым дорожкам и обедал в шатрах под военные оркестры и фольклорные ансамбли, и лишь в один из этих дней — самый первый — выслушивал от европейцев претензии по поводу перекосов в торговле и поддержки России, напавшей на Украину.

Остальное время он либо общался приватно с учтивым французским президентом Эммануэлем Макроном, либо публично — с «верными друзьями» Китая в лице двух главных друзей Путина в Европе: венгерского премьера Виктора Орбана и сербского президента Александра Вучича.

Си явился европейцам в образе китайского императора, готового слушать, но не прислушиваться к претензиям Европы, которую он считает вассалом США — единственного военного, геополитического и экономического соперника Китая, говорят эксперты. А хореография визита подсказывает, что он был нацелен не на европейскую, а на внутреннюю китайскую аудиторию.

«Визит призван послать четкий сигнал для внутреннего потребления: смотрите, у нас есть друзья в Европе», — оценил итоги поездки Си французский эксперт Филипп Ле Корре из Asia Society France.

Две бутылки коньяка

Как и в прошлогодней поездке в Пекин, французский президент сыграл для Си в Париже хорошего полицейского, а роль плохого доверил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В соответствующей манере оба высказали Си две главные претензии Европы. Первая — недобросовестная, по мнению ЕС, конкуренция со стороны Китая в торговле. Вторая — поддержка Китаем России, воюющей с Украиной.

На первую претензию Си ответил в традиционной манере — никаких перекосов нет, мы просто производим товары лучше и дешевле ваших. А войну он, как всегда, назвал «кризисом» и высказался в том духе, что нас это не касается, не надо с нами ссориться из-за Украины.

«Мы против того, чтобы кризис в Украине использовался для обвинения или очернения третьей страны и разжигания новой холодной войны, — сказал Си на совместной с Макроном пресс-конференции. — Китай не начинал этот кризис и не участвует в нем».

На почве торговых споров Макрон достиг таких же неуспехов, как в попытке уговорить Си отречься от Путина.

Французский президент подарил китайскому руководителю две бутылки коньяка — Hennessy XO и Louis XIII от Remy Martin (от 3000 евро за бутылку). Но Си лишь пообещал временно не взимать пошлины на импорт французского бренди — пока не закончится антимонопольное расследование, которое Пекин начал в ответ на аналогичный шаг ЕС в отношении китайских электромобилей, заполонивших европейский рынок.

Торговая война продолжается, а битву за китайские инвестиции пока выигрывают те, кто не мучает Си вопросами о Путине, не ловит китайских шпионов и не требует доступа на китайский рынок для устранения перекосов в торговле.

К ним Си поехал после обеда с Макроном на туманном и заснеженном горном перевале в Пиренеях, где француз подарил китайцу еще одну бутылку — на этот раз гасконский арманьяк, гасконский же берет и майку велогонщика «Тур де Франс», один из этапов которого проходит по этому перевалу.

Два друга Путина

В последующие дни европейского турне Си был избавлен от критики и претензий — ему пели хвалу, благодарили и обхаживали по высшему разряду. В Сербии и Венгрии он нашел европейцев, готовых не просто дружить с Китаем, но разделяющих его неприязнь к США, политическим властям Евросоюза и военному блоку НАТО.

Тут говорили уже не о войне и торговых спорах, как во Франции, а о китайских инвестициях в Венгрию и Сербию, о заводах электромобилей и скоростной железной дороге Белград-Будапешт.

Но если Венгрия действительно постепенно становится главным хабом для китайских компаний на едином рынке ЕС, то микроскопическое в масштабах китайской экономики значение торговли и бизнеса с Сербией никак не могло привлечь Си. Он приехал в Белград совсем по другой причине.

«Си Цзиньпин приезжает в Сербию второй раз за восемь лет не из-за экономики, а из-за политики», — сказал Сербской службе Би-би-си Ричард Турчани из Центральноевропейского института азиатских исследований.

Си приземлился в Белграде 7 мая, в годовщину бомбардировки китайского посольства американцами. Это случилось четверть века назад, но китайцы помнят до сих пор.

«25 лет назад НАТО вероломно разбомбило китайское посольство в Югославии. Мы никогда не забудем об этом. Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения этой трагической истории», — написал Си в статье для сербской газеты перед визитом.

По приезде он обратился к Вучичу «мой дорогой друг», а Сербию назвал «прекрасной и дружелюбной страной». Си поддержал «независимые действия» Сербии в области безопасности и «территориальную целостность в вопросе Косово», а в ответ услышал от Вучича: «Тайвань — это Китай».

После чего Си улетел в Венгрию, где его с распростертыми объятиями ждал премьер Виктор Орбан — анфан террибль НАТО и ЕС.

В Венгрии Си продолжил вбивать клин в единство Запада и хвалить Венгрию за то, что она готова идти наперекор США и ЕС во внешней политике и торговле с Китаем.

«Мы дружим не против кого-то и не по чьему-то диктату», — сказал Си, которого цитирует официальное агентство «Синьхуа».

Путин следующий

Си в пятницу отправится домой, а уже на следующей неделе к нему в гости приедет свежеинаугурированный на пятый срок российский лидер Путин. Дружба с ним испортила Китаю отношения не только с США и старой Европой, но и с теми, кто еще недавно был открыт сотрудничеству. Это еще один наглядный итог европейского турне Си.

Всего несколько лет назад Китай успешно развивал отношения со странами на востоке ЕС, пытаясь этим компенсировать нарастающую враждебность западных держав. Китай собрал 16 европейских стран в клуб «16+1», наобещал инвестиций и взаимовыгодного партнерства.

Однако протоколы о намерениях остались по большей части на бумаге, денег китайцы не прислали, а торговый дефицит только нарастал. К началу пандемии ковида клуб начал разваливаться, а как только Кремль отправил войска на завоевание Украины, а Си продолжил обниматься и торговать с Путиным, инициатива «16+1» развалилась.

Более того, вторжение привело к расширению ненавистного и Си, и Путину блока НАТО.

«Прямо скажем, укрепление НАТО на востоке и севере Европы — не самое большое достижение китайской дипломатии, — сказал Филипп Ле Корре из Asia Society France. — Война в Украине развернула страны на востоке и севере Европы к трансатлантическому союзу».

Переубеждать их, охмурять и задаривать спиртным Си не намерен.

Его европейское турне в очередной раз доказало, что Европу он не считает самостоятельным игроком, не готов ради нее сдавать союзника в лице Путина и не прочь продолжить политику «разделяй и властвуй» — дружить с теми, кто не задает неудобных вопросов, против тех, кто вечно в претензии.