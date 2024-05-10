Почему внутренний туризм в Китае растет по сравнению с внешним, рассказали эксперты

Привлекательность Китая для туристов из других стран снижается, однако объем внутреннего туризма страны растет, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Хотя китайская экономика в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами, в стране наблюдается рост внутреннего туризма.

По данным Министерства культуры и туризма, в течение пятидневного государственного праздника, посвященного Дню труда, внутри Китая было совершено 295 млн поездок.

Это на 28% выше, чем до пандемии в 2019 году. Данные Министерства транспорта Китая также впечатляют: за эти праздники в Китае было совершено 92 млн поездок по железной дороге, почти 10 млн авиаперелетов и 1,25 млрд поездок по шоссе.

Однако это происходит в контексте сокращения количества международных туристов: доля иностранцев, приезжающих в Китай, на данный момент составляет всего 30% от уровня 2019 года.

Турконсультант Пэн Хан из компании Travel Daily отмечает, что общая неопределенность в отношении китайской экономики заставляет иностранных туристов более внимательно относиться к своим расходам, поэтому они ищут более выгодные варианты, чем поездки в Китай.