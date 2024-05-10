В Швеции прошел второй полуфинал "Евровидения". Израиль, Латвия и Эстония вышли в финал

В Швеции завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение». В финал вышли Латвия, Эстония, Грузия, Армения и еще шесть стран.

Эстония послала на конкурс сразу две группы, 5MIINUST и Puuluup, которые совместно исполняют «хулиганскую» фолк-панк-песню под названием «А об этих наркотиках мы ничего не знаем» ((Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi).

От Латвии в финале выступит певец Дон (Артурс Шингирейс, сценический псевдоним Dons) с торжественно-лиричной балладой на английском «Hollow».

Кроме Латвии, Эстонии, Армении и Грузии, в финал вышли Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция и Швейцария.

Вылетели в полуфинале Чехия, Бельгия, Дания, Мальта, Албания и Сан-Марино.

Два дня назад в финал уже вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.

Британия, Франция, Испания, Германия и Италия автоматически проходят в финал — эти страны оказывают дополнительную финансовую поддержку «Евровидению».

Фаворитами у букмекеров в этом году считаются хорватская группа Baby Lasagna и украинский дуэт Алены Алены и Джерри Хейл.

Финал конкурса пройдет на Malmö Arena в субботу.

Что происходило перед вторым полуфиналом

После генеральной репетиции в четверг в соцсетях появились видеозаписи, на которых некоторые зрители освистывают участницу из Израиля Эден Голан.

Перед конкурсом многие призывали запретить Израилю участвовать в «Евровидении» из-за войны в Газе. Организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), заставил изменить слова песни Голан, чтобы она соответствовала всем правилам, и допустил ее к участию в «Евровидении».

Сама певица заявила, что ее ничто не остановит, и она гордится тем, что представляет свою страну.

Израильская вещательная корпорация КАН тем временем подала жалобу в EBU на освистывание Голан и призвала предотвратить повторение подобных инцидентов.

Пока Голан репетировала, в центре Мальмё шла пропалестинская акция протеста, участники которой жгли дымовые шашки и несли плакаты с изображениями мирных жителей Газы, пострадавших в ходе конфликта.

Демонстранты с израильскими флагами также собрались в центре города, чтобы поддержать Эден Голан.

Сообщалось, что израильские спецслужбы рекомендовали Голан оставаться в гостиничном номере между выступлениями в целях безопасности.