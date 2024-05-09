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AstraZeneca изымает из продажи и отзывает свою вакцину от Covid-19. Официальная причина — отсутствие спроса

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Вакцина
Вакцина AstraZeneca. Фото: NurPhoto/Getty Images

Фармацевтический гигант AstraZeneca объявил об отзыве своей вакцины против Covid-19 по всему миру. В заявлении компании говорится, что решение было чисто коммерческим и обусловлено избытком обновленных вакцин против новых вариантов коронавируса.

За несколько месяцев до этого AstraZeneca признала в судебных документах, что ее вакцина может в отдельных случаях вызывать опасный для жизни побочный эффект в виде образования тромбов.

Вакцина, разработанная в Оксфордском университете, стала одной из первых, выпущенных во время эпидемии Covid-19, поразившей с конца 2019 года миллионы людей по всему миру. Только за первый год ее применения вакцина спасла более шести миллионов жизней.

Заявление о добровольном отзыве разрешения на продажу вакцины в Евросоюзе было подано компанией 5 марта и вступило в силу во вторник. Аналогичные заявления будут поданы в ближайшие месяцы в Великобритании и других странах, которые сертифицировали вакцину под названием Vaxzevria.

Люди в масках
Вакцинация AstraZeneca. Фото: Ulises Ruiz/Getty Images

В США вакцина AstraZeneca никогда не получала разрешения на использование.

Компания AstraZeneca заявила, что вакцина снимается с продажи по коммерческим причинам. Вакцина больше не производится и не поставляется, поскольку ее заменили обновленными вакцинами, которые борются с новыми вариантами, утверждает производитель.

После начала широкого применения вакцина стала объектом пристального внимания из-за редкого побочного эффекта, который вызывает образование тромбов и снижение уровня тромбоцитов в крови. В судебных документах, поданных в Высокий суд в Лондоне в феврале, компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против ковида "в очень редких случаях может вызывать ТТS".

TTS ("синдром тромбоза с тромбоцитопенией") был связан как минимум с 81 случаем смерти в Великобритании, а также с сотнями серьезных травм. Иски против AstraZeneca в Высокий суд подали более 50 предполагаемых пострадавших и родственников умерших.

Этот редкий синдром встречался примерно у 2-3 человек на 100 тыс. привитых вакциной Vaxzevria.

AstraZeneca настаивает, что решение об отзыве вакцины не связано с судебным разбирательством или признанием того, что она может вызывать ТТS. В заявлении фармкомпании говорится, что это чистое совпадение.

"Мы невероятно гордимся той ролью, которую сыграла вакцина Vaxzevria в прекращении глобальной пандемии. По независимым оценкам, только за первый год применения препарата было спасено более 6,5 миллиона жизней, а по всему миру было поставлено более трех миллиардов доз".

"Наши усилия были признаны правительствами по всему миру", — добавляет компания.

Некоторые страны уже прекратили поставки этой вакцины. В Австралии она недоступна с марта 2023 года, хотя поэтапный ее вывод начался еще в 2021 году по мере все более широкого распространения более новых вакцин.

Вакцина была разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и вводилась в виде двух инъекций, обычно в мышцу верхней части руки, с интервалом примерно в три месяца.

В некоторых странах она также использовалась для ревакцинации.

Vaxzevria состоит из другого вируса семейства аденовирусов, модифицированного таким образом, чтобы содержать ген для создания белка из SARS-CoV-2, вируса, вызывающего Covid-19. Вакцина не содержит самого вируса и не может его вызывать.

Заведующая кафедрой эпидемиологии Университета Дикина в Австралии, профессор Кэтрин Беннетт отмечает, что вакцина сыграла решающую роль в борьбе с вирусом во всем мире, особенно в первые дни пандемии, когда вакцин было мало.

"Это была действительно важная часть начальных глобальных ответных мер. Однако она была направлена на ранние варианты. Теперь мы перешли к вакцинации продуктами, направленными на борьбу с возникающими новыми вариантами", — сказала Беннетт в интервью Guardian.

Кроме того, по словам эксперта, изменился расчет рисков, поскольку население стало гораздо более защищенным перед коронавирусом.

"Хотя, конечно, ковид по-прежнему вызывает смертельные случаи, в целом мы стали менее уязвимы к этому заболеванию", — заключает она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2097851-astrazeneca-izymaet-iz-prodazhi-i-otzyvaet-svoyu-vakcinu-ot-covid-19-oficialnaya-prichina-otsutstvie-sprosa/

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