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Искусственные острова хотят создать в Каспийском море

Опубликовано:

Морская гладь
Море. Иллюстративное фото: Kellie Churchman / pexels.com

В Каспийском море могут появиться искусственные острова – такую инициативу поддержали в парламенте Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Во вторник, 7 мая, парламент Азербайджана в третьем чтении принял проект закона о создании в Каспийском море искусственных территорий.

В соответствии с ним, в акватории водоема могут создаваться как новые острова, так и участки, примыкающие к уже существующим территориям – расширяя тем самым прибрежную полосу.

"Сооружение искусственных островов – широкая практика в мире. Острова создаются как для обороны, так и для привлечения туристов и жизни граждан.

Около десяти лет назад в Азербайджане приступили к работе над проектом Хазарских островов, но работа была заморожена. Проект, если он будет реализован, может стать новой точкой притяжения туристов", – пишут авторы портала.

По данным "Британской энциклопедии", Каспийское море омывает берега сразу 5 государств: на северо-востоке – берега Казахстана, на юго-востоке – Туркменистана, на юге – Ирана, на юго-западе – Азербайджана, на северо-западе – России.

В море находится до 50 островов, в основном небольших. Самые крупные из них – Чечень, Тюлений (Россия), Морской, Кулалы (Казахстан), Чилов (ранее – Жилой; Азербайджан) и Огурджалы (ранее – Огурчинский; Туркменистан).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2097548-iskusstvennye-ostrova-planiruyut-sozdat-v-kaspiyskom-more/

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