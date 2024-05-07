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Новости русской службы Би-би-си

Хакеры взломали базу данных Минобороны Великобритании

Опубликовано:

Мужчина за ноутбуком
Хакер. Иллюстративное фото: pexels.com

Хакеры взломали базу с личными данными военнослужащих и сотрудников британского Министерства обороны. Информацию об этом получили Би-би-си и телекомпания Sky News. По неофициальным данным, во вторник правительство проинформирует об этом происшествии депутатов парламента.

У Би-би-си нет сведений, кто стоял за взломом. Sky News утверждает, что, хотя правительство не станет называть конкретную страну, по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.

По имеющимся у Би-би-си данным, хакеры получили доступ к системе, в которой хранятся зарплатные ведомости и номера банковских счетов военных.

В небольшом количестве случаев речь может идти и о домашних адресах.

Во взломанной системе, которую содержит внешний подрядчик министерства, содержалась личная информация нынешних и бывших служащих армии, флота и воздушных сил Британии в форме документов, подаваемых в налоговую службу.

Поскольку речь идет о взломе компьютеров внешнего подрядчика, то доступа к оперативной информации Министерства обороны хакеры не получили.

По имеющимся у Би-би-си данным, министерство, обнаружив взлом, немедленно приняло меры и отключило систему от внешнего доступа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2097284-hakery-vzlomali-bazu-dannyh-minoborony-velikobritanii/

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