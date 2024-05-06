Новым главой Шотландии готовится стать Джон Суинни — сторонник постепенного движения к независимости

Новым лидером партии SNP и главой правительства Шотландии на начинающейся неделе почти наверняка станет 60-летний Джон Суинни (John Swinney) — сторонник постепенного, без резких шагов, движения к выходу Шотландии из состава Великобритании.

Предыдущий лидер Шотландской национальной партии (SNP) Хамза Юсаф на прошлой неделе подал в отставку, упреждая два вотума недоверия, грозивших ему после развала правительственной коалиции с зелеными.

Ветерану SNP Джону Суинни практически полностью гарантировано избрание главой партии, поскольку его главные потенциальные конкуренты отказались баллотироваться и поддержали его. Поэтому, если до полудня понедельника никто больше не соберет достаточное число подписей однопартийцев за выдвижение и не внесет свою кандидатуру, партии предстоит выбор без выбора: Суинни останется единственным кандидатом.

После партийных выборов, как сообщают корреспонденты Би-би-си из Эдинбурга, Суинни уже в среду может быть официально назначен первым министром, то есть главой правительства шотландской автономии.

Джон Суинни уже возглавлял партию SNP — в 2000–2004 годы, когда она была в оппозиции. До и после этого он был депутатом разных уровней, с 2007 года, когда SNP пришла к власти, занимал разные посты в правительстве. При лидере партии и главе правительства Николе Стерджен, ушедшей в отставку в прошлом феврале он был вице-премьером.

Программная цель SNP — независимость Шотландии, и все ведущие фигуры в партии неизменно клянутся в верности этой цели, но в то же время среди них бытуют разные представления о том, как именно к этой цели идти. Джон Суинни принадлежит к лагерю сторонников постепенного движения к независимости путем расширения автономии Шотландии в рамках Соединенного Королевства.

"Всю мою сознательную жизнь я считаю, что будущее Шотландии — в том, чтобы быть независимой страной. Но я признаю, что нам, чтобы добиться независимости, нужно убедить в этом больше людей", — сказал Суинни в четверг, объявляя о намерении баллотироваться в лидеры партии.

Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф. Фото: Pool/Getty Images

В 2014 году, когда Суинни был министром финансов и экономики в правительстве тогдашнего лидера SNP Алека Сэлмонда, Шотландия с согласия Лондона провела референдум о независимости. Сторонники отделения проиграли с разницей в 10 процентных пунктов.

Затем градус сепаратистской риторики снова поднял брексит: на референдуме 2016 года о выходе из ЕС уверенное большинство шотландцев проголосовало против, Никола Стерджен с соратниками заявили, что Англия и Уэльс насильно вырывают Шотландию из Евросоюза, и она имеет полное право на новый референдум.

Однако Лондон в лице правительства консерваторов, пользуясь данным законом правом, согласия на референдум не дал, а Эдинбург идти против закона не захотел, и тема нового референдума и независимости постепенно ушла из первополосных новостей.

При этом успех на втором референдуме сторонникам независимости ни в один момент гарантирован не был: опросы всегда показывали, что общество Шотландии расколото по этому вопросу почти ровно пополам, при большой доле не определившихся.

На посту главы правительства Джону Суинни прежде всего придется заняться вопросами менее стратегического характера: причина отставки Хамзы Юсафа, развал коалиции, никуда не делась.

Правительство Юсафа недавно отказалось от программы ускоренного перехода к т. н. нулевому уровню выбросов парниковых газов, из-за чего партнеры SNP по коалиции, зеленые, решили в знак протеста выйти из нее.

Самой SNP до большинства не хватает двух голосов: у нее 63 из 129 мест в Холируде, парламенте шотландской автономии в составе Соединенного Королевства.

Хамза Юсаф год назад сменил на посту лидера SNP и главы правительства Николу Стерджен, которая занимала эти посты восемь лет. Она довольно неожиданно объявила об отставке, заявив, что устала.

Юсаф, победив на партийных выборах, стал первым мусульманином во главе одной из ведущих партий Британии.

Вскоре после отставки Никола Стерджен и ее муж Питер Маррел были ненадолго арестованы по обвинению в нарушениях в управлении финансами партии. В марте Маррелу — но не Стерджен — были предъявлены официальные обвинения.

Программной целью SNP является независимость Шотландии, и Никола Стерджен была лидером и лицом движения за независимость.