Власти Азербайджана рассказали, чему будет посвящен климатический саммит Cop29

Организаторы климатического саммита Cop29 в Азербайджане заявили, что внимание участников будет уделено предотвращению будущих конфликтов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Cop29 пройдет в ноябре в Баку, столице Азербайджана, на фоне двух больших войн: вторжения России в Украину и конфликта между Израилем и сектором Газа, бушующих в соседних регионах и ухудшающих геополитическую напряженность в мире.

Главный советник по национальной безопасности Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что климатический саммит, в котором, как ожидается, примут участие 196 правительств, может стать двигателем мирового развития, если участникам удастся прийти к компромиссу в решении проблем глобального потепления.

Он также отметил, что климатический кризис, вероятно, усугубит нехватку продовольствия и воды, что может увеличить миграцию, усиливая давление на страны и потенциально вызывая пограничные проблемы. Поэтому Азербайджан будет стремиться к тому, чтобы саммит Cop29 был направлен на предотвращение будущих конфликтов.