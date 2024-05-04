Эксперты: Уоррен Баффет может повлиять на президентские выборы в США

Эксперты отмечают, что один из самых влиятельных инвесторов мира Уоррен Баффет может оказать значительное влияние на исход президентских выборов в США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Президентские выборы в США могут завершиться в штате Небраска, в городе Омаха, где проживает председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Это обстоятельство дает определенные надежды представителям Демократической партии, учитывая известную поддержку Баффетом демократов.

Еще в 2016 году Баффет оказывал финансовую поддержку предвыборному штабу Хиллари Клинтон, кандидату от демократов. Он также выступал на митинге вместе с Клинтон, осмеяв ее соперника, Дональда Трампа. Кроме того, в 2019 году Баффет пожертвовал значительную сумму партийному комитету, поддерживающему кандидатов от демократов в Палату представителей.

Эксперты Bloomberg считают, что Байден имеет хорошие шансы на победу в Омахе, которая, в свою очередь, может обеспечить Байдену президентское кресло, если он также одержит победу в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, даже если не выиграет ни в одном из других республиканских штатов, при условии удержания всех демократических штатов.