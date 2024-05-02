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Новости русской службы Би-би-си

Принцессе Шарлотте исполнилось девять лет: ее мама Кейт сделала новое фото

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Принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию принцессы Шарлотты по случаю ее дня рождения. 2 мая принцессе исполнилось девять лет.

Снимок был сделан несколько дней назад матерью Шарлотты, принцессой Уэльской Кэтрин, и опубликован в соцсети X.

"С девятым днем рождения, принцесса Шарлотта! Спасибо за все добрые сообщения сегодня", — говорится в посте в аккаунте принца и принцессы Уэльских.

Похожая фотография принца Луи, опубликованная на прошлой неделе в честь его шестилетия, также была сделана Кэтрин.

В конце марта стало известно, что принцесса Уэльская лечится от рака и проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Незадолго до этого Кейт извинилась за «недоразумение», которое вызвала появившаяся накануне Дня матери ее фотография с детьми.

Тогда ведущие информагентства мира отозвали фото, обнаружив в нем признаки цифровой манипуляции.

Принцессу Шарлотту, которая является третьей в очереди на престол, последний раз видели на публике в Рождество, когда ее семья посетила церковную службу в Сандрингеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2094962-princesse-sharlotte-ispolnilos-devyat-let-ee-mama-keyt-sdelala-novoe-foto/

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