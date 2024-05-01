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Протесты в поддержку палестинцев в США: полиция штурмовала здание Колумбийского университета, захваченное демонстрантами

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Штурм здания университета в США
Штурм. Фото: Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images

Во вторник вечером полиция США штурмовала одно из зданий Колумбийского университета в Нью-Йорке, которое захватили демонстранты, выступающие в поддержку палестинцев.

Несколько сотен полицейских зашли в «Гамильтон-холл» при помощи выдвижной платформы, обеспечивший доступ в здание через окна. Американские СМИ сообщают, что полицейские арестовали около 50 демонстрантов. Их выводили из здания со связанными руками и сажали в автобусы.

Администрация университета попросила полицию о помощи после того, как примерно сутки назад «Гамильтон-холл» захватили участники акции протеста в поддержку палестинцев и против действий Израиля в секторе Газа.

В письме, которое университет направил в правоохранительные органы, сказано, что здание перешло под контроль протестующих после того, как в него вошла группа студентов. Затем один из участников акции открыл двери и впустил своих единомышленников.

Полиция сообщает, что демонстранты забаррикадировались в здании и сломали камеры наблюдения.

По словам главы Колумбийского университета Немат Шафик, которая подписала письмо в полицию, эти действия «возглавляли люди, не связанные с университетом». Шафик добавила, что демонстранты незаконно находились в принадлежащем университету здании и занимались в нем вандализмом.

О том, что в протестах принимают участие далеко не только студенты Колумбийского университета, говорил и мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. По его словам, захват «Гамильтон-холла» был организован «внешними агитаторами».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2094215-protesty-v-podderzhku-palestincev-v-ssha-policiya-shturmovala-zdanie-kolumbiyskogo-universiteta-zahvachennoe-demonstrantami/

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