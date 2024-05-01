Водометы и избитые оппозиционеры: власти разогнали акцию против "закона об иноагентах" около парламента Грузии

Полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания парламента Грузии, где во вторник проходила очередная акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который парламент рассматривал во втором чтении.

Парламентарии во вторник не успели завершить обсуждение законопроекта и перенесли его на среду.

Изначально МВД Грузии призвало участников митинга разблокировать выходы из здания, после чего начались задержания. Одновременно полиция начала применять перцовый газ против митингующих, пытаясь оттеснить их от служебного входа в парламент.

«Министерство внутренних дел применило специальные средства в соответствии с действующим законодательством. Участники митинга вступали в словесное и физическое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов, бросали в их сторону различные предметы», — говорилось в заявлении ведомства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила действия сотрудников МВД.

«В Тбилиси продолжается совершенно неуместное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов, — написала она в соцсети Х (бывший твиттер). — Вся ответственность ложится только на правительство. Грузинскому народу отказывают в праве на мирный протест».

Незадолго до полуночи по местному времени журналисты на месте событий сообщили, что спецназ начал разгон митинга, применив слезоточивый газ и водометы.

Судя по кадрам, которые транслировали грузинские телеканалы, полиция оттеснила толпу и сначала перекрыла улицу, которая ведет к служебному входу в парламент, а затем начала освобождать весь проспект Руставели.

Перед парламентом, где проходила акция протеста, стоял спецназ.

Но часть протестующих вернулась на проспект Руставели. У них флаги Грузии и Европы, они скандируют «Сакартвело» (Грузия).

Некоторые пытались построить баррикады, используя для этого мусорные баки, навесы и железные заграждения.

Столкновения перед парламентом и избитые оппозиционеры

Нина Ахметели, корреспондент Би-би-си в Тбилиси:

Протестующие начали собираться перед парламентом на очередную акцию протеста против закона законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» к вечеру во вторник.

Группа студентов под барабанную дробь энергично прошла перед парламентом и присоединилась к протестующим, которые собрались у входа с задней стороны здания.

Здесь они стали скандировать: «Чья это страна? Моя!» Скандирование сменяли песни.

Ситуация резко обострилась, когда демонстранты передвинулись к месту, откуда должны были выйти депутаты. Вскоре здесь появился спецназ. Против протестующих был применен, предположительно, перцовый спрей.

Позднее были разогнаны участники акции протеста непосредственно перед парламентом, где оставалась основная часть демонстрантов.

В МВД заявили, что протест на проспекте Руставели вышел за законные рамки мирного протеста и принял насильственный характер. Но после каждого разгона протестующие снова возвращаются на проспект Руставели.

Между тем, грузинский телеканал «Формула» распространил кадры, на которых видно, как мужчина в балаклаве, стоявший вместе со спецназом, подходит к одному из протестующих и с силой ударяет его в лицо.

Есть видеозапись, на которой видно, как лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили, который подошел к спецназу с поднятыми руками, грубо бросают на землю.

Во время демонстрации также был сильно избит председатель основной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

Сейчас соседние с парламентом улицы остаются перекрытыми. Здесь стоит спецназ.

Мужчина средних лет стоит неподалеку, прислонившись к автомобилю. «Что я могу сказать? Правительство, которое не любит свою нацию, всегда так поступает», — говорит он.

«Протест участников митинга на проспекте Руставели в районе здания парламента вышел за рамки, установленные законом о свободе выражения мнений и мирных собраниях, и принял насильственный характер. Несмотря на многочисленные обращения полицейских, [протестующие] не выполняют законные требования правоохранителей. Участники акции противостоят правоохранителям словесно и физически, а также бросают в их сторону различные предметы», — говорится в заявлении МВД.

После этого спецназ начал активно вытеснять участников акции с территории возле парламента, оставив им только один путь для отхода.

По словам наших корреспондентов, когда началась разгон, люди, стоявшие ближе к Национальной галерее (она находится напротив парламента), побежали вниз по соседнему Парку 9 апреля.

Ветром газовое облако сносило вслед за толпой. Сначала заскулили собаки, потом газ почувствовали люди, остававшиеся в верхней части парка ближе к галерее.

Скандальный законопроект

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который, как заявляет оппозиция, списан с российского закона об «иноагентах», был одобрен в первом чтении в середине апреля.

Оппозиция третью неделю проводит акции протеста, которые нередко перерастают в стычки с полицией и спецназом.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что поддерживает протестующих, и обещала наложить на этот закон вето в случае принятия.

Законопроект уже во второй раз был предложен правящей партией «Грузинская мечта». В марте прошлого года партия была вынуждена отозвать его после масштабных протестов.

Новый законопроект практически полностью повторяет прежний, однако формулировка «агент иностранного влияния» в нем заменена на термин «проводящая интересы иностранной силы организация».

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Однако оппозиционные партии и независимые журналисты называют его «российским законом» за сходство с принятым в России в 2012 году законодательством об «иностранных агентах».