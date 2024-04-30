И снова брексит. Великобритания еще немного вышла из ЕС

Спустя почти восемь лет после решения выйти из Евросоюза Великобритания так до конца и не развелась со своим крупнейшим партнером. Получив право вернуть барьеры в торговле еще в январе 2021 года, власти до последнего откладывали проверки товаров на границе, опасаясь дефицита продуктов и недовольства населения. И вот во вторник в полдень опустился наконец главный шлагбаум.

Британцы с 30 апреля начали проверки фур и контейнеров, в которых из ЕС привозят продукцию растительного и животного происхождения — мясо, рыбу, сыр, яйца, цветы и рассаду. Это серьезный барьер, поскольку островная страна на периферии Европы на треть зависит от поставок продовольствия из Евросоюза, и до сих пор импортеры беспрепятственно.

ЕС ввел проверки в обратную сторону — с островов на континент — сразу после брексита. Британские экспортеры столкнулись с бумажной волокитой, дополнительными расходами и задержками на границе. Один из крупнейших супермаркетов страны Marks & Spencer через полгода после начала проверок на границе закрыл 11 своих французских магазинов, сославшись на то, что проверки сделали "фактически невозможной" поставку свежих и охлажденных продуктов из Британии.

Британские магазины, рестораны и оптовики опасались, что с их бизнесом произойдет то же самое, как только Великобритания начнет проверки на своей границе.

Во-первых, говорили они, это долго и дорого. Во-вторых, инфраструктура в портах неадекватна, поскольку создавалась в эпоху единого рынка с ЕС. Таможенников и инспекторов не хватает, и сколько будут занимать проверки, никто даже предположить не может.

В случае со свежими продуктами задержки угрожают не просто убытками, но потерей 100% товара.

Поэтому власти не опускали этот шлагбаум до последнего, и даже сейчас обещают "сбалансированный" подход и выборочные проверки. Предпринимателей это не успокаивает, поскольку никаких гарантий избежать даже самой выборочной проверки нет, а как долго она займет и какими убытками обернется — неизвестно.

Очередной счет за брексит

Уличная лавка. Иллюстративное фото: Ferrantraite/Getty Images

Власти утверждают, что новые проверки будут стоить импортерам не более 330 млн фунтов в год и добавят 0,2 процентных пункта к продовольственной инфляции в ближайшие три года. Бизнес ставит эти расчеты под сомнение.

И те, и другие сходятся в том, что политическое решение выйти из ЕС после 45 лет членства в союзе обернулось убытками для экономики. Их масштаб пока не проявился полностью, в том числе потому, что часть барьеров в торговле до сих пор не восстановлена.

По оценке Офиса бюджетной ответственности, на прогнозы которого опирается правительство, брексит лишит Британию 15% импорта и экспорта и 4% потенциального роста экономики, но полный эффект проявится только через 15 лет.

Другие эксперты приводят схожие оценки. Centre for European Reform подсчитал, что Британия экспортировала бы на 100 млрд фунтов в год больше, если бы осталась в ЕС. А экономисты Bloomberg оценили в те же 100 млрд фунтов в год весь ущерб экономике на третьем году развода с ЕС.

Британцы проголосовали за брексит 52% против 48% в июне 2016 года. Сейчас за возврат в ЕС выступает 51%, против — 36% населения, однако ни одна из двух главных партий страны не заикается даже о возврате в единый рынок, не то что о воссоединении с ЕС.

Кто пострадает от проверок

От новых проверок в первую очередь пострадает мелкий и средний бизнес, поскольку он возит товар мелкими партиями.

Крупные сети могут привезти целую фуру салата, контейнер чипсов или рефрижератор мяса. На такую поставку нужен один санитарный сертификат, одна таможенная декларация, одна проверка.

Другое дело мелкий бизнес. Итальянский ресторан, лавка испанских деликатесов или польский мини-маркет возят товар ящиками, палетами, а то и штучно. На каждый нужна отдельная декларация, что стоит денег, а проверка одного ящика колбасы обернется задержкой всей фуры, в которой он едет.

"Мы каждый грузовик разгружаем 4 часа, и этим занимаются четыре специально обученных человека. Кто там будет разгружать его на пункте контроля в порту, я понятия не имею, и сколько товара в итоге будет испорчено", — описал свои тревоги Би-би-си Ричард Маккена из Provender Nurseries.

Его компания — один из крупнейших поставщиков растений в Британию. Она ввозит 5 тысяч видов саженцев, взрослых растений и семян для 11 тысяч садовых центров страны, более половины — из ЕС. Растения классифицируются как импорт "высокого риска", и власти обещают проверять 100% таких поставок — если не сразу, то через нескольких месяцев точно.

Прибывающие в порт Дувра грузовики отправляют на фитосанитарный контрольный пункт в 30 км от порта по обычному шоссе, что открывает блестящие возможности для контрабанды. Но Provender Nurseries контрабандой не промышляет, и Маккена волнует другое: сколько времени займет очередь, разгрузка и погрузка, и какое количество растений не переживет все это.

"Это лотерея. Результатов тестов иногда приходится ждать до двух недель. Если за это время вся партия погибнет, мы потеряем товара на 50-80 тысяч фунтов. Кто за это будет платить?", — говорит он.

"Все так, на сто процентов. Ввозить продукты в Британию станет дороже, дольше и сложнее, — подтверждает Уильям Бейн, глава отдела торговой политики Британской торговой палаты. — У мелкого и среднего бизнеса и так много проблем, и эти проверки могут стать для многих последней каплей. Так они нам и говорят".