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Король Карл III вернулся к публичной деятельности. Вместе с королевой Камиллой он посетил онкологический центр в Лондоне

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Карл III и Камилла
Карл III и Камилла. Фото: Rasid Necati Aslim/Anadolu via Getty Images

Король Великобритании Карл III во вторник вернулся к общественным обязанностям впервые с тех пор, как в феврале у него был диагностирован рак. Вместе с женой, королевой Камиллой, он посетил онкологический центр Macmillan при больнице Университетского колледжа.

Как ранее объявлял Букингемский дворец, Карл III с этой недели возвращается к исполнению королевских обязанностей и возобновляет участие в общественных мероприятиях, пусть и не во всех.

75-летний монарх в течение трех месяцев воздерживался от появления на публике после того, как у него диагностировали рак.

В заявлении канцелярии британского монарха сказано, что врачи довольны тем, как проходит его лечение от онкологического заболевания, и испытывают оптимизм в связи с перспективами его выздоровления.

В больнице Университетского колледжа Карл III пообщался с персоналом и пациентами и подчеркнул важность прохождения проверок для ранней диагностики возможного заболевания.

Карл был в хорошем расположении духа, улыбался и махал собравшимся у больницы.

Монарх уже является попечителем благотворительной организации Macmillan Cancer Support, а сегодня стал новым попечителем благотворительной организации Cancer Research UK.

Как ранее объявлял Букингемский дворец, пока речь не идет о полном возвращении к выполнению всех обязанностей монарха и участию во всех мероприятиях.

Летом, как ожидается, Карл III будет принимать в Великобритании императора и императрицу Японии, которые приедут в страну с государственным визитом.

В течение следующих недель Карл также будет участвовать в нескольких мероприятиях.

Лечение Карла от болезни, подробности которой по-прежнему не разглашаются, продолжается. Как сказано в заявлении дворца, «пока слишком рано» говорить о том, сколько еще будет продолжаться курс лечения.

Карл ранее говорил, что надеется, что его собственный диагноз повысит осведомленность о важности ранней диагностики и прольет свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2093966-korol-karl-iii-vernulsya-k-publichnoy-deyatelnosti-vmeste-s-korolevoy-kamilloy-on-posetil-onkologicheskiy-centr-v-londone/

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