Новый терминал появится в аэропорту Дубая из-за наплыва иностранцев

Дубай приступает к строительству нового пассажирского терминала в международном аэропорту Аль-Мактум из-за притока новых туристов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно заявлению правительства Дубая, правитель эмирата шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум утвердил проект строительства терминала, стоимость которого, как ожидается, составит 128 млрд дирхамов (34,8 млрд долларов). Аэропорт, в котором раз в два года проводится аэрокосмическая выставка Dubai Airshow, в настоящее время является центром грузовых и частных самолетов.

Ожидается, что новый Dubai World Central (DWC) будет в пять раз больше нынешнего международного аэропорта Дубая, и все операции в международном аэропорту Дубая будут переведены именно туда.

В настоящее время Дубай является одним из самых загруженных узлов дальнемагистрального сообщения в мире. Объем трафика превысил уровень, существовавший до пандемии, поскольку число посетителей города растет, а трафик на дальнемагистральных маршрутах восстанавливается.

Флагманский авиаперевозчик города Emirates сообщал о рекордной прибыли в третьем квартале 2023 года и настаивал, что аэропорту DWC необходимо срочное расширение.