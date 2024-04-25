Россия наложила вето на резолюцию ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе

В среду Россия наложила вето на разработанную США резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую страны предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве.

Проект резолюции призывал «все государства, особенно те, которые обладают крупным космическим потенциалом, активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».

В нем также содержался призыв к странам соблюдать Договор о космосе 1967 года, по которому все стороны согласились «не размещать на орбите вокруг Земли объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения».

Из 15 членов Совета 13 проголосовали «за», Россия — один из пяти постоянных членов, обладающих правом вето, — проголосовала «против», а Китай воздержался.

В среду советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что, по оценкам США, «Россия разрабатывает новый спутник, несущий ядерное устройство», не указав при этом, на чем основываются эти оценки.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала российское вето «озадачивающим».

«Россия наложила вето на простую резолюцию, которая подтверждает юридические обязательства, — сказала она. — Сам президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Поэтому сегодняшнее вето заставляет задуматься: почему? Почему, если вы следуете правилам, вы не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает? Что вы скрываете?»

Посол России в ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон в попытке очернить Москву и заявил, что Россия в ближайшее время начнет переговоры с членами Совета по собственному проекту резолюции по мирному космосу.

«Мы хотим запрета на размещение в космосе любого оружия, не только оружия массового поражения. Но вы этого не хотите… Позвольте мне задать вам тот же самый вопрос: почему?» — задал Небензя встречный вопрос.

Проект резолюции после почти шести недель переговоров вынесли на голосование США и Япония.

До того, как Совет проголосовал по американскому проекту, Россия и Китай предложили внести в него поправку, включающую призыв ко всем государствам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и угрозу или применение силы в космическом пространстве, из космоса против Земли и с Земли против объектов в космическом пространстве».

Совет проголосовал по предложенной поправке, но она не прошла. За нее было подано семь голосов, против — семь, один воздержался.

Заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва и не планировала поддерживать американо-японскую резолюцию, поскольку ее авторы «наотрез отказались включать в свой текст» пункт, предложенный Россией и Китаем. Полянский заявил, что, отказываясь от такого положения, США и их союзники хотят сохранить в космосе «полную свободу рук для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения».

Небензя на заседании выразил сожаление, что Совбез не смог принять «взвешенное решение» для использования космоса в мирных целях. По его словам, «именно на это была направлена предложенная Россией и Китаем поправка». По словам российского постпреда, авторы документа так и не объяснили, чем их не устроила поправка, предложенная Россией и Китаем.

Российское космическое оружие

24 июля 2020 года Великобритания и США заявили, что Россия провела в космосе испытания аппарата, обладающего оружейными характеристиками и способного уничтожать спутники на околоземной орбите. Госдепартамент США заявил, что это вызывает беспокойство.

15 ноября 2021 года официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, после которых на орбите образовались обломки, представлявшие опасность для Международной космической станции. Российское Министерство обороны отрицало наличие какой-либо угрозы.

Как заявил Прайс, Россия при помощи противоспутниковой ракеты сбила один из своих старых спутников. В результате, по его словам, образовалось 1,5 тыс. фрагментов космического мусора, движение которых можно отследить, и сотни тысяч более мелких обломков, «сейчас представляющих угрозу интересам всех народов».

В Минобороны России подтвердили, что 15 ноября было проведено испытание, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1980-х годов.

При этом в российском ведомстве подчеркнули, что обломки аппарата не представляли угрозу для орбитальных станций, и что ранее подобные испытания уже проводили Китай, Индия и сами США.

В феврале пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия разрабатывает «вызывающее беспокойство» новое противоспутниковое оружие, но добавил, что оно еще не введено в действие.

«Это связано с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия. Во-первых, это не активный потенциал, который уже развернут. И хотя стремление России к созданию этого конкретного потенциала вызывает беспокойство, непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет», — сказал Кирби.

По его словам, речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или объекты на Земле, однако в Вашингтоне внимательно следят за деятельностью России и относятся к ней очень серьезно.

Как сообщает New York Times со ссылкой на чиновников, пока российский проект еще находится в стадии разработки.

Представители американской разведки считают, что российское оружие представляет собой ядерную бомбу космического базирования, электромагнитное излучение которой в случае взрыва выведет из строя обширные сети спутников.

А исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбал в интервью Reuters предположил, что речь вообще не идет об оружии как таковом. «Более вероятно, что Россия разрабатывает систему, работающую от ядерного источника энергии, который обладает возможностями радиоэлектронной борьбы, оказавшись на орбите», — полагает он.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе, однако неназванный представитель администрации США сказал агентству Reuters: «Мы находимся в контакте в том смысле, что они отказались от дальнейшего обсуждения этой темы».

Истребители спутников

Первые испытания противоспутникового оружия были проведены в США еще в 1959 году. Баллистическая ракета Bold Orion была запущена с борта бомбардировщика и прошла совсем рядом со спутником Explorer 6.

Аналогичные испытания успешно проводились и в СССР в 1960-е — 1970-е годы. В 1978 году в Советском Союзе был принят на вооружение комплекс ИС (Истребитель спутников), который стоял на боевом дежурстве до 1993 года.

В 1985 году США испытали ракету AGM-135, которая уничтожила старый американский спутник Solwind P78-1.

Затем испытания противоспутникового оружия прервались почти на 20 лет. В 2007 году свою систему в тестовом режиме опробовал Китай.

В марте 2019 года индийские военные в ходе испытаний сбили космический спутник на низкой околоземной орбите. В телеобращении к нации премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия стала четвертой страной в мире, которой удалось применить противоспутниковое оружие.