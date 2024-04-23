Суд над Трампом по обвинению в выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс: кто есть кто в уголовном деле экс-президента США?

В понедельник в Верховном суде штата Нью-Йорка начался суд над Дональдом Трампом, который продлится всю неделю. В рамках процесса экс-президент США отвечает на обвинения в выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, которые, по версии следствия, были призваны предотвратить распространение информации об их сексуальной связи.

В первый день слушаний стороны сделали вступительные заявления и начали допрос свидетелей, список которых местами напоминает действующих лиц голливудского блокбастера.

В числе тех, кто вызван в суд для дачи показаний, фигурирует сама актриса фильмов «для взрослых»; переметнувшийся на сторону обвинения преданный соратник Трампа; издатель бульварной газеты и другие, не менее колоритные персонажи.

Команду адвокатов Трампа возглавляет Тодд Бланш, отказавшийся ради громкого дела не только от престижной и весьма денежной работы, но и от партийных симпатий.

Главный обвинитель — нью-йоркский окружной прокурор Алвин Брагг, первый темнокожий на этом посту.

Ведет слушания член Верховного суда штата Хуан Мерчан — опытнейший юрист, который не так давно уже отправил за решетку финансового директора Trump Organisation, компании Дональда Трампа.

Присяжным предстоит выслушать подробности 34 эпизодов уголовного обвинения в подделке Трампом финансовых документов с целью скрыть выплату денег женщине, с которой у него якобы был роман. Сам экс-президент категорически отказывается признать вину и отрицает даже сам факт такой связи.

Би-би-си вкратце рассказывает об основных фигурантах этого исторического дела — первого суда по уголовным обвинениям, предъявленным бывшему или нынешнему президенту США.

Судья

Хуану Мерчану уже доводилось встречаться с Трампом в зале суда: это произошло в рамках разбирательства дела о налоговых махинациях в принадлежащей тому компании.

Обвинения суд признал обоснованными, оштрафовав Trump Organisation на приличную сумму и отправив в тюрьму финансового директора компании Алана Вайссельберга.

Помимо прочего, это значит, что судья прекрасно знаком с основной тактикой трамповских адвокатов: максимально затягивать разбирательство, не упуская ни малейшей возможности заявить протест, выступить с жалобой или подать ходатайство.

Впрочем, в данном случае этот способ вряд ли сработает. Несмотря на свой мягкий характер, Мерчан заслужил репутацию бескомпромиссного арбитра, и попытки защитников утопить процесс в бюрократических формальностях могут лишь разозлить судью.

Сам Трамп тем временем уже успел раструбить в соцсетях, что «настолько неоднозначного судьи не было еще практически никогда», после чего обрушился заодно и на дочь Мерчана — на том основании, что фирма, где та работает, якобы сотрудничает с демократами.

Пришлось в судебном порядке запретить обвиняемому высказываться о семье судьи в каком бы то ни было ключе.

Обвинение

В ноябре 2021 года Элвин Брэгг вошел в историю как первый темнокожий мужчина, избранный на пост прокурора округа Манхэттен. Расследование по делу Трампа он возглавил лично и в апреле прошлого года пообещал, что обвинения экс-президенту будут предъявлены по уголовной статье.

Вменяемое Трампу правонарушение — фактически подгонку финансовой отчетности — Брэгг объявил лишь попыткой замести следы преступления куда более тяжкого. То есть нарушения правил финансирования в штате Нью-Йорк избирательных кампаний путем сокрытия от избирателей предвыборных трат накануне голосования.

Сработает ли в суде подобный юридический кульбит, неизвестно. Мнения по этому поводу высказывают разные, однако большинство экспертов сходятся в том, что на стороне обвинения собралась команда весьма опытных юристов, которым может быть вполне по силам убедить присяжных в своей правоте.

Защита

Глава юридической команды Трампа Тодд Бланш начинал карьеру в федеральной прокуратуре, но последние несколько лет провел в Нью-Йорке, работая партнером крупной юридической конторы на Уолл-стрит.

Будучи зарегистрированным демократом, он даже принимал участие в нью-йоркских праймериз Демократической партии.

Однако ради такого клиента, как экс-президент США, Бланш решил рискнуть всем. Он ушел из компании, порвал со своим демократическим прошлым, официально вступил в Республиканскую партию и переехал поближе к Трампу, во Флориду.

При этом, если в бытность прокурором Бланш выступал в суде регулярно на протяжении почти 10 лет, то его опыт практикующего защитника ограничивается ровно одним процессом, доведенным в итоге до суда.

Возможные свидетели

Сторми Дэниелс — звезда фильмов «для взрослых» — утверждает, что познакомилась с Трампом в 2006 году в Неваде, на турнире по гольфу для знаменитостей.

Актрисе, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, на тот момент было 27 лет, и в порноиндустрии она считалась восходящей звездой.

Если верить ее рассказу, то практически сразу после знакомства Трамп сделал ей весьма недвусмысленное предложение, и пара занялась сексом. А чтобы история не всплыла накануне выборов 2016 года, Трамп — а точнее его юрист Майкл Коэн — заплатил ей за молчание 130 тыс. долларов.

Трамп настаивает, что с актрисой вообще никогда не встречался.

После своих публичных заявлений Дэниелс нередко подвергается нападкам в соцсетях — со стороны как самого Трампа, так и его сторонников. Тем не менее, женщина заявила, что намерена дать показания против бывшего президента.

Майкл Коэн — предполагаемый исполнитель — был личным адвокатом Трампа с 2006 года.

В 2018 году он признал себя виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и уплате Сторми Дэниелс вышеупомянутых денег. Однако он настаивает, что сделал это не по собственной инициативе, а исключительно выполняя указания патрона.

По словам Коэна, Трамп рассчитывал избежать скандала, проводя некоторые платежи через Коэна и указывая их в финансовой отчетности как судебные расходы.

В ответ Трамп обвинил бывшего помощника во лжи, а его юристы попытались доказать, что показания Коэна не могут быть приобщены к делу — впрочем, безуспешно.

Дэвид Пекер — издатель таблоида — в прошлом возглавлял компанию American Media, Inc (AMI), выпускающую бульварное издание National Enquirer. Чтобы поддержать президентскую кампанию Трампа 2016 года, таблоид начал широкое применение практики, известной как «поймать и обезвредить».

Найдя какой-либо компромат на Трампа, он выкупал у источника эксклюзивные права на публикацию скандала, после чего хоронил компромат под сукном.

Карен Макдугал — модель Playboy — утверждает, что в 2006 и 2007 гг. у нее тоже был адюльтер с Трампом, что бывший президент также категорически отрицает. По ее словам, права на эту скандальную историю она продала AMI за 150 тысяч долларов.