В Нью-Йорке судят Дональда Трампа. Суд рассматривает обвинения по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс

Суд Нью-Йорка начал рассматривать по существу дело Дональда Трампа, которому предъявлены уголовные обвинения в выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Как считает следствие, Трамп пытался подкупить Дэниелс накануне президентских выборов 2016 года, чтобы предотвратить публикацию данных об их сексуальной связи. Бывший президент США уже прибыл в здание суда.

Это первый в истории уголовный процесс над бывшим или действующим президентом США.

Формально процесс начался в прошлый понедельник.

Минувшая неделя, главным образом, была посвящена отбору присяжных. Многие из потенциальных кандидатов отказались быть членами жюри, указав, что не смогут быть справедливыми и беспристрастными в деле, где фигурирует бывший американский лидер.

В четверг 37-летний Максвелл Аззарелло у здания суда облил себя горючей жидкостью и поджег, разбросав конспирологические прокламации. Позже он умер в больнице от полученных ожогов.

Но теперь, когда отобраны все 12 присяжных (и шесть запасных), процесс начался.

Ожидается, что после вступительных заявлений обвинения и защиты прокуроры вызовут в качестве первого свидетеля Дэвида Пекера, бывшего издателя таблоида National Enquirer. Об этом впервые сообщила газета New York Times.

Пекер, как ожидается, даст показания о предполагаемой схеме для покупки прав на нелицеприятные истории о Трампе во время президентской кампании 2016 года.

Прокуроры утверждают, что Пекер и National Enquirer намеревались скрыть негативные факты о Трампе, одновременно выискивая и публикуя нелестные материалы о его оппонентах.

В чем обвиняют Трампа?

Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу.

Строго говоря, сам факт выплаты нарушением не является. Однако когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов — а это, в свою очередь, можно квалифицировать как уголовное преступление.

Дэниелс утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Экс-президенту США, который снова баллотируется на выборах в этом году, предъявлено 34 обвинения в мошенничестве. Сам Трамп отрицает любые юридические правонарушения. Он также отрицает, что у него был роман с Дэниелс.

Ранее судья уже наложил ограничения на некоторые действия Трампа, запретив ему делать публичные заявления о сотрудниках суда, присяжных, свидетелях и адвокатах окружной прокуратуры, а также об их семьях.

Прокуроры утверждают, что некоторые из постов Трампа в его соцсети нарушают запрет судьи.

Окружная прокуратура Манхэттена попросила Мерчана оштрафовать Трампа на 3 тыс. долларов за три сообщения в соцсети Truth Social. Судья назначил слушания по этому вопросу на 23 апреля.

В четверг Верховный суд США заслушает аргументы Дональда Трампа по другому делу, в рамках которого решается вопрос, можно ли его преследовать по уголовным обвинениям, связанным с его попытками отменить поражение на выборах 2020 года. Трамп утверждает, что обладает иммунитетом от такого судебного преследования.

В своей статье для The New York Times бывшая конгрессвумен от Республиканской партии Лиз Чейни отмечает, что, скорее всего, все или почти все судьи согласятся с тем, что в данном случае судебное преследование возможно.

Однако Чейни — одна из главных критиков Трампа — также предупреждает, что любая задержка с рассмотрением этого дела может иметь «глубоко негативные последствия».

Она утверждает, что Трамп — человек, «несущий наибольшую ответственность» за события 6 января 2021 года, когда участники беспорядков ворвались в здание Капитолия США.