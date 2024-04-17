Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Франция отозвала посла в Азербайджане. В чем причина ссоры?

Опубликовано:

Флаг Франции
Флаг Франции. Иллюстративное фото: NurPhoto/Contributor/Getty Images

Франция отозвала из Азербайджана своего посла, Азербайджан в ответ обвинил францию в "деструктивной деятельности".

Это пока последний эпизод продолжающегося противостояния, в котором есть и поставки Армении французского оружия, и ловля в Азербайджане французских шпионов, и угроза новой эскалации между Азербайджаном и Арменией.

Французский МИД заявил, что отозвал своего посла для консультаций из-за "продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку".

Такому решению предшествовала длинная череда событий, накаливших напряжение между странами.

Шпионы там, шпионы здесь

В конце марта глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция активно вооружает Армению, толкая ее к новой войне в Карабахе, и создает в Азербайджане шпионскую сеть.

Еще в конце прошлого года в Азербайджане по обвинению в шпионаже арестовали французского бизнесмена. Тогда же в МИД Азербайджана вызвали французского посла и выслали двух французских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Азербайджанская провластная пресса, не щадя культурных аналогий, злорадствовала на тему разоблаченного французского шпиона.

Оружие для Армении и страх новой войны

Армения — член ОДКБ, то есть союзник России. Тем не менее в прошлом году она начала покупать оружие у Франции — страны НАТО. Русская служба Би-би-си уже писала, что в феврале этого года в Ереван впервые в истории прибыл министр обороны Франции, а с ним и представители французских оборонных подрядчиков.

Армения должна получить бронемашины, радиолокационные установки, приборы ночного видения, снайперские винтовки и переносные зенитно-ракетные комплексы. А армянских офицеров собираются обучать во Франции.

Франция опасается, что Азербайджан развяжет войну на территории Армении, и даже призвала ЕС наложить санкции на Баку после того, как прошлой осенью Азербайджан провел спецоперацию в Карабахе, в результате которой почти все армянское население региона вынуждено было бежать в Армению.

Сенат Франции призвал правительство вместе с европейскими партнерами принять все возможные дипломатические меры в отношении Азербайджана за "повторяющиеся агрессивные действия против Армении".

В резолюции говорится, что Азербайджан покушается на территориальную целостность Армении, пытаясь создать сухопутный коридор, ведущий в его эксклав Нахичевань.

Президент Макрон тоже заявил, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении. Дело в том что если Карабах — это международно признанная территория Азербайджана, то Зангезур — территория Армении, через которую Азербайджан хочет открыть выход к своему эксклаву.

Но если три года назад Ильхам Алиев говорил, если Армения откажется, то "мы решим это силой", то сегодня он обещает в противном случае просто не открывать где-либо сухопутную границу с Арменией.

Друг моего врага...

Еще до войны в Карабахе 2020 года Франция склонялась в сторону Армении. Дело в том, что во Франции живет самая большая диаспора армян в Европе, французов с армянскими корнями больше 600 тысяч.

Осенью 2020 года во время войны в Карабахе тысячи армян Франции и сочувствующие им люди выходили на митинги в защиту армянской стороны.

Армянская диаспора во Франции старая и давно интегрированная во французское общество, армян много в элитах, в искусстве и культуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2086697-frantsiya-otozvala-posla-v-azerbaydzhane-v-chem-prichina-ssory/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Президент Грузии помилует приговоренного к девяти годам тюрьмы участника акций против «закона об иноагентах». Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный состоялся с третьей попытки Роскошь, нищета и нелюбовь к «оккупантам». Сирия, в которую я вернулась, стала совершенно другой страной
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.