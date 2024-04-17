Франция отозвала посла в Азербайджане. В чем причина ссоры?

Франция отозвала из Азербайджана своего посла, Азербайджан в ответ обвинил францию в "деструктивной деятельности".

Это пока последний эпизод продолжающегося противостояния, в котором есть и поставки Армении французского оружия, и ловля в Азербайджане французских шпионов, и угроза новой эскалации между Азербайджаном и Арменией.

Французский МИД заявил, что отозвал своего посла для консультаций "продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку".

Такому решению предшествовала длинная череда событий, накаливших напряжение между странами.

Шпионы там, шпионы здесь

В конце марта глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция активно вооружает Армению, толкая ее к новой войне в Карабахе, и создает в Азербайджане шпионскую сеть.

Еще в конце прошлого года в Азербайджане по обвинению в шпионаже арестовали французского бизнесмена. Тогда же в МИД Азербайджана вызвали французского посла и выслали двух французских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Азербайджанская провластная пресса, не щадя культурных аналогий, злорадствовала на тему разоблаченного французского шпиона.

Оружие для Армении и страх новой войны

Армения — член ОДКБ, то есть союзник России. Тем не менее в прошлом году она начала покупать оружие у Франции — страны НАТО. Русская служба Би-би-си уже писала, что в феврале этого года в Ереван впервые в истории прибыл министр обороны Франции, а с ним и представители французских оборонных подрядчиков.

Армения должна получить бронемашины, радиолокационные установки, приборы ночного видения, снайперские винтовки и переносные зенитно-ракетные комплексы. А армянских офицеров собираются обучать во Франции.

Франция опасается, что Азербайджан развяжет войну на территории Армении, и даже призвала ЕС наложить санкции на Баку после того, как прошлой осенью Азербайджан провел спецоперацию в Карабахе, в результате которой почти все армянское население региона вынуждено было бежать в Армению.

Сенат Франции призвал правительство вместе с европейскими партнерами принять все возможные дипломатические меры в отношении Азербайджана за "повторяющиеся агрессивные действия против Армении".

В резолюции говорится, что Азербайджан покушается на территориальную целостность Армении, пытаясь создать сухопутный коридор, ведущий в его эксклав Нахичевань.

Президент Макрон тоже заявил, что Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении. Дело в том что если Карабах — это международно признанная территория Азербайджана, то Зангезур — территория Армении, через которую Азербайджан хочет открыть выход к своему эксклаву.

Но если три года назад Ильхам Алиев говорил, если Армения откажется, то "мы решим это силой", то сегодня он обещает в противном случае просто не открывать где-либо сухопутную границу с Арменией.

Друг моего врага...

Еще до войны в Карабахе 2020 года Франция склонялась в сторону Армении. Дело в том, что во Франции живет самая большая диаспора армян в Европе, французов с армянскими корнями больше 600 тысяч.

Осенью 2020 года во время войны в Карабахе тысячи армян Франции и сочувствующие им люди выходили на митинги в защиту армянской стороны.

Армянская диаспора во Франции старая и давно интегрированная во французское общество, армян много в элитах, в искусстве и культуре.