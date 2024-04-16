Мощный пожар охватил одну из самых известных достопримечательностей столицы Дании

Пожар охватил здание старой фондовой биржи Копенгагена, одну из самых известных достопримечательностей столицы Дании, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Сильный пожар охватил здание старой фондовой биржи Копенгагена, одну из самых известных достопримечательностей столицы Дании.

Пожар начался около 8:30 утра по местному времени. В 11:00 часов стало известно, что сгорела уже половина здания.

Когда начался пожар, в здании находились люди, все они были эвакуированы. Персонал и граждане попытались спасти из огня часть картин и исторические артефакты.

В результате пожара обрушился 56-метровый шпиль здания в форме четырех переплетенных хвостов драконов.

Якоб Ведстед Андерсен, исполнительный директор пожарно-спасательной службы Копенгагена, заявил, что о причинах пожара говорить пока рано.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сейчас горит "часть датской истории".

Согласно информации сайта Visitcopenhagen.com, старая фондовая биржа была построена в 1625 году и является одним из старейших зданий Копенгагена.

Величественное здание, увенчанное четырьмя переплетенными драконьими хвостами, было построено по приказу Короля Кристиана IV, который осознавал важность расширения торговли и коммерции.

В то время в здании было по меньшей мере 40 рыночных прилавков. Старая фондовая биржа была окружена водой с трех сторон, поэтому корабли могли разгружать груз прямо на пристани перед ней.

Четыре переплетенных драконьих хвоста шпиля дракона увенчаны тремя коронами, символизирующими Скандинавскую империю – Данию, Норвегию и Швецию.

По легенде, шпиль с драконьим хвостом охраняет здание от вражеских нападений и пожаров.

В последние годы здание старой фондовой биржи использовали для гала-ужинов, конференций, вечеринок и других мероприятий.

Напомним, в начале апреля в Стамбуле произошел пожар в 16-этажном жилом доме. Погибли 29 человек.